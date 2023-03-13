Саратовский суд не может вынести приговор по делу об ограблении на 17 миллионов рублей

Фото: архив КП

Ленинский районный суд Саратова повторно вернул в прокуратуру дело о дерзком ограблении, когда добычей налетчиков стали 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, 28 июля 2021 года в Саратове на пересечении улиц Шехурдина и Техническая неизвестные разбили стекла задних дверей «КIA Optima» и похитили 17 млн рублей, скрывшись на «ВАЗ-2110», которую впоследствии сожгли в зарослях на Технической.

По факту грабежа в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 33-летний Айк Шаганц, ранее уже судимый за грабеж. Другие участники налета установлены не были. В итоге на скамье подсудимых оказался только Шаганц, который был причастен к еще одному преступлению.

Осенью 2019 года с иными неустановленными лицами он напал на мужчину. Избив его и угрожая, Шаганц сел в машину потерпевшего и приехал в гаражный массив, продолжая избивать мужчину, похитил у него деньги и имущество более чем на 500 тысяч рублей. Вину Айк Шаганц не признал.

17 мая прошлого года суд рассмотрел дело и приговорил обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима, со штрафом в 1 миллион рублей и ограничением свободы в полтора года.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким, а подсудимый и его адвокаты настаивали на невиновности, в результате обе стороны обжаловали приговор.

В ноябре прошлого года, Саратовский областной суд приговор отменил и вернул дело прокурору для устранения нарушений. При повторном поступлении дела в Ленинский районный суд обнаружилось, что недостатки устранены не были и дело вновь вернули в прокуратуру.

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