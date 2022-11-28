Саратовцев ожидает стабильное похолодание в течение недели

Фото: Архив КП

В Саратове и по области всю неделю будет сохраняться малооблачная холодная погода без осадков. Об этом сообщили КП-Саратов в региональном региональном гидрометцентре.

– Прояснение и понижение температуры в области произошло из-за расширения зоны влияния антициклона, который занимает достаточно обширную территорию. Устойчивый антициклон, сосредоточенный по-прежнему в Уральской зоне, определит характер погоды на ближайшую неделю, – рассказали синоптики.

Холодные массы воздуха, поступающие на территорию региона из-за расширения антициклона, приблизят среднесуточную температуру к климатическим нормам, в восточных районах области ожидается температура ниже нормы на 2-3 градуса.

В Саратове и по области ожидаются ночные температуры в 6-11 градусов мороза. Местами в регионе на границе с Оренбуржьем понижение температуры до 12-15 градусов ниже нуля.

– Днем же, из-за того, что переменная облачность сменилась наконец солнечной погодой и на температуру будет влиять суточный ход, средняя температура в регионе будет не ниже -4…-9 градусов.

Ветер в Саратове и по области всю неделю будет восточный и северо-восточный, средняя скорость 5-10 м/c, возможны порывы до 12 м/с.

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