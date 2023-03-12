Машины влетали в грузовик одна за другой: массовая авария из 21 автомобиля произошла в Саратовской области

На обледенелой дороге столкнулись десятки машин

Сегодня, 12 марта, в Хвалынском районе Саратовской области произошла массовая авария. На обледенелой дороге столкнулись более 15 автомобилей. По уточненным данным, произошло столкновение 21 грузового и легкового транспортного средства. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, пострадали в аварии 13 человек, в том числе трое подростков. По обновленным данным, пострадали 15 человек.

По словам очевидцев, на трассе создалась многокилометровая пробка. Гололедица и сильный туман мешают движению во всем районе.

Власти организовали оперативный штаб. На место отправлены сотрудники администрации, автоинспекции, пожарной охраны, спасатели и представители других ведомств. Дорогу все еще пытаются освободить от автомобилей. Для застрявших людей организовано горячее питание.

Фото: Госавтоинспекция

Сообщение об аварии поступило в 7:45. Авария произошла на 113 километре ФАД Р-228. Как сообщает в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин, в результате гололеда на дороге всего столкнулся 21 автомобиль.

Фото: Госавтоинспекция

- Пострадали 13 человек, из них трое детей. 11 пострадавших, в числе которых и несовершеннолетние, автомобили «скорой помощи» доставили в ГУЗ «Балаковскую городскую клиническую больницу». Двоих пострадавших попутным транспортом отправили в ГУЗ «Хвалынская РБ».

Один 14-летний подросток находится в тяжелом состоянии. У него диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. У остальных пострадавших сейчас состояние средней степени тяжести, зафиксированы сочетанные травмы. В основном переломы костей со смещением. Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую РБ госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации.

Фото: Госавтоинспекция

На месте работали три фельдшерские бригады ГУЗ «Хвалынской РБ», одна врачебная, а также две фельдшерские бригады из Балаково, - пишет глава саратовского минздрава.

В аварии участвовали три фуры Volvo, одна фура Mercedes и еще одна, марка которой устанавливается. Пострадал также автомобиль ГАЗель и четыре легковых автомобиля: два марки Kia, а также «Приора» и «Нива». Остальные автомобили устанавливаются.

Участок автодороги, где произошло массовое ДТП, из-за плохой видимости перекрыт.