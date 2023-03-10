Аномальное потепление в Саратове: морозы отступили, но погода остается пасмурной

Саратов накроет туман

На этих выходных 11 – 12 марта, в отдельных районах Саратовской области ожидается ледяной дождь и штормовой ветер. Об этом рассказала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

По словам специалиста, погода в Саратовской области останется аномально теплой на выходных. Температура превышает средние климатические значения на 4 – 8 градусов. Ночью столбик термометра колеблется в диапазоне от +3 до -2 градусов. В северо-восточных районах при прояснении похолодает: от -5 до -8 градусов. Днем температура по региону в среднем составляет от 0 до +5 градусов. На юго-востоке региона, воздух прогреется до +6 – +8 градусов.

Несмотря на то, что морозы отступили, назвать погоду приятной не получится. Саратовцев ждут пасмурные и туманные выходные с выпадением осадков. В субботу во многих районах ожидается небольшой дождь, а в воскресенье регион накроет дождь со снегом. В северо-восточных муниципалитетах выпадут осадки в виде переохлажденного дождя со льдом. На дорогах будет гололедица, так что саратовским водителям следует быть аккуратнее. Возможны туманы с видимостью от 200 до 500 метров.

Ветер на выходных дует с Запада, и он достаточно сильный. Его средняя скорость составляет 3 – 8 метра в секунду. В субботу отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в воскресенье от 12 до 14 метров в секунду.

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