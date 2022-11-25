На выходных в Саратовской области будет мороз без снега

Погода в Саратове будет морозной

На этих выходных в Саратовской области будет мороз без снега, о чем рассказали в региональном гидрометцентре.

В выходные дни на небе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Дует ветер восточного направления, его средняя скорость составляет 3 – 8 м/с, а отдельные порывы достигают 10 – 12 м/с. Температурный фон постепенно меняется: на территорию области заходит более холодная воздушная масса. Ближайшая ночь будет прохладной: от +1 до -4 градусов, а завтра днем будет от -1 до +4 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от -1 до -6 градусов, а днем будет от -3 до +2 градусов. Начиная с понедельника в регионе плотно становятся отрицательные температуры. В ночь на понедельник будет от -5 до -10 градусов, а днем от -1 до -6 градусов.

Саратов находится в середине этих интервалов. В ближайшие 2 ночи температура воздуха колеблется около 0, дневные температуры поднимутся от +2 до +4 градусов. В воскресенье будет от 0 до +2 градусов.

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