Захватывающее путешествие в мир древнегреческих мифов: в цирке Саратова поставили мюзикл на воде «Одиссея»

Одиссей отправляется в путешествие

В Международный женский день цирк имени братьев Никитиных показал саратовцам и гостям города настоящее чудо. На специально переоборудованной под водное шоу арене поставили уникальный цирковой мюзикл на воде «Одиссея».

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Саратовский цирк имени братьев Никитиных присоединился к Всероссийской акции «Счастливая мама», поэтому перед началом шоу на арену пригласили многодетных мам нашего региона. В рамках акции были отмечены семьи с 9 и более детьми. Ее организатором выступает компания Росгосцирк. Всех мамочек наградили дипломами участников, сладкими подарками и цветами.

Министр труда и социальной защиты Сергей Егоров от себя лично и от лица губернатора области Романа Бусаргина поздравил зрительниц с праздником, а также особо отметил семейный подвиг многодетных женщин.

Награждение в рамках Всероссийской акции «Счастливая мама»

К поздравлениям присоединилась и директора цирка Татьяна Гагарина. По ее словам, акция проводится второй год совместно с министерством труда и социальной защиты.

- Мы хотим, чтобы мамы, которые отдают частицу своего сердца, свое тепло и нежность каждому ребенку, получили подарок, - отметила она.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ ШОУ

Само представление оставляет массу положительных эмоций. Главный герой мюзикла на воде «Одиссея» по воле циклопа Полифема переносится в мир древнегреческих мифов, чтобы найти волшебную амфору. Вместе с ним отправиться в приключение предстоит и зрителям.

Полет Афины

На время шоу манеж цирка был залит водой, а благодаря современным эффектам и лазерным проекторам постановщики превратили его в настоящее море, где бушует стихия и творится настоящая магия.

Во время своих приключений Одиссею предстояло встретить множество удивительных созданий. Восторженный зритель мог наблюдать за тем, как наш герой знакомится с танцующей под куполом посланницей Посейдона и видит русалок, исполняющих на воде синхронные номера.

На арене Персей побеждает Медузу Горгону, повелевающую гигантскими питонами, а Одиссей вступает в бой с целой армией троянцев, демонстрирующих чудеса физической подготовки, пока летающая на волшебном обруче Афина наблюдает за схваткой из-под купола. Каждый номер сопровождается живым вокалом и авторской музыкой, а также тематическим аудиорядом, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу древнего эпика.

«Танец войны»

Помимо воздушных гимнастов, акробатов и водного балета в шоу были представлены номера с животными. Саратовцев порадовали морские котики, шимпанзе, павианы, дикобразы, еноты и попугаи. В перерывах между номерами зрителей развлекали циклоп Полифем и его заклятый друг Пират. Зрителей приглашали поучаствовать в забавных конкурсах, обливали водой и удивляли силовыми номерами. Дети были в восторге.

Медуза выходит на бой

Шоу программа рассчитана на 2 часа, однако время пролетает столь незаметно, что, когда Одиссей наконец возвращается к родным берегам, в это даже не верится. Хочется, чтобы приключение продолжалось. В программе достаточно номеров, которые впечатлят любого взрослого, однако в завершении шоу зрителям вновь напомнили о том, для кого в первую очередь существует волшебный мир цирка. На арену вместе с родителями вышли дети цирковых артистов. Малыши помахали залу и получили свои первые аплодисменты, а благодарные зрители пожелали всем участникам дальнейших успехов.

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