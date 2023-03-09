Мария Усова о затопленном доме Ветерана труда: люди платят исправно, а потолок течет

Заседание облдумы 9.03.23.

Сегодня, 9 марта, в Саратовской областной Думе прошло рабочее совещание Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на тему «О выполнении программных мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области». В рамках мероприятия депутат (фракция ЕР) Мария Усова высказалась по поводу чрезвычайной ситуации в Балашове.

ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШАЛИ ТРИ ГОДА

К парламентарию обратилась Ветеран труда Саратовской области Лилия Афанасьевна, проживающая в Балашове. Она и ее соседи пожаловались на работу Фонда капитального ремонта, чье бездействие приводит в непогоду к подтоплению верхних этажей городской многоэтажки.

- В 2020 году подрядной организацией ООО «Благоустройство» (г. Ульяновск) был произведен капитальный ремонт крыши по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Луначарского, д. 118. Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области». Гарантийный срок ремонта составляет 5 лет. Акт приемки - 27.07.2020 года.

Ремонт был сделан, деньги потрачены, но крыша по-прежнему течет. Она протекла после первого же дождя, - пожаловалась мне Лилия Афанасьевна.

6 марта, я побывала с рабочим визитом в Балашове. Естественно, встретилась с жильцами дома 118 на улице Луначарского.

- Информация подтвердилась, текущую крышу я увидела собственными глазами, следы протечки были даже на втором этаже, в подъезде, залезла на крышу…, - написала тогда парламентарий в своем Телеграм-канале «Колонка издателя» и отметила, что в случае необходимости, готова обратиться в надзорные ведомства с соответствующим заявлением.

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВРОЙ ТОЧКИ

Вопрос по проблеме Ветерана труда из Балашова Мария Усова подняла и на сегодняшнем совещании.

- Летом еще до того, как крышу начали эксплуатировать, она начала течь. Люди вступили в переписку с управляющей компанией и с администрацией. Уже 3-й год проблеме. Администрация отвечает, что соответственно направляются в фонд капитального ремонта письма и оттуда не приходит никакого ответа. Предположительно, поскольку невозможно точно сказать была экспертиза или нет, но изначально кровля была отремонтирована неправильно.

Во-первых, мы должны сказать людям, что им делать сейчас в данный момент. Всем нам тяжело, но бабушкам, у которых потолок в квартирах течет, а платят они исправно, им тяжелее. Каким образом мы им можем сейчас помочь, что нужно сделать мне как депутату? А если проводить экспертизу, то за чей счет она будет? – заявила парламентарий в ходе совещания.

Через некоторое время после мероприятия в облдуме, выяснилось, что дело затапливаемых балашовцев сдвинулось с мертвой точки. В понедельник, 13 марта, парламентарий, вместе с представителем Фонда капремонта и подрядчика вновь отправятся на осмотр объекта со всеми соответствующими документами в наличии.

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