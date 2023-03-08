Женщины Саратова провели автопробег на главной площади города в честь участников СВО

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

На Театральной площади Саратова прошел женский автопробег в поддержку бойцов, сражающихся за нашу страну в зоне СВО. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин.

- С такими прекрасными женщинами нельзя не быть сильными, - написал губернатор

Глава региона тоже пришел на главную городскую площадь, чтобы поздравить участниц патриотической акции с Международным женским днем. Бусаргин напомнил, что многие саратовские женщины, в том числе и собравшиеся на автопробег, собирают и отправляют гуманитарную помощь российским солдатам в зоне спецоперации.

Участвовали в акции и жены, матери и сестры участников СВО.

- С такими прекрасными женщинами нельзя не быть сильными. Своим примером они доказывают, что нам по плечу любые трудности, а в единстве наша сила, - написал Бусаргин.

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Губернатор анонсировал также очередные встречи с семьями военнослужащих. Близкие наших героев смогут снова рассказать властям о своих проблемах, чиновники попытаются помочь им. Такие встречи пройдут по всему региону 11 марта.

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