В Саратовской области озаботились увеличением численности диких животных

Фото: Архив КП, Михаил Фролов

Губернатор Роман Бусаргин поставил задачи по развитию сети заказников для охраны животного мира. Этот вопрос обсудили на встрече с министром – председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александром Гавриловым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В прошлом году в регионе уже был создан первый заказник «Центральный» на территории Воскресенского, Марксовского и Энгельсского районов. Он должен стать базой для роста численности животных. Большая территория заказника позволит разводить здесь различные виды копытных, и при необходимости расселять их в другие районы области. Сеть заказников в Саратовской области планируется расширить.

Для управления уже существующим заказником планируется создать государственное бюджетное учреждение. Его сотрудники будут вести работу по сохранению животного мира. Также на встрече обсуждалось открытие весенней охоты. Выдача разрешений началась 6 марта.

Весенняя охота на гусей, селезней и вальдшнепа в Саратовской области пройдет: с 18 марта по 21 апреля – на селезня с использованием живой подсадной утки; с 25 марта по 3 апреля – для 5 районов южной зоны (Алгайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский, Ровенский); с 1 по 10 апреля – для всех остальных районов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.