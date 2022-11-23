Глава Саратовского СУ СКР Анатолий ГОВОРУНОВ: главное - доносить до людей правду о нашей работе

Анатолий Говорунов

К службе в следственных органах Анатолий Говорунов пришел сравнительно поздно и совершенно неожиданно. За плечами у него на тот момент был большой опыт службы во внутренних войсках: Говорунов - участник первой чеченской кампании, воевал в Грозном. Со службы он уходил в звании старшего лейтенанта запаса, затем работал в органах налоговой полиции и наркоконтроля. Лишь в 2004 году Анатолий Юрьевич стал следователем прокуратуры, специализировавшейся на преступлениях, совершаемых в учреждениях УФСИН.

- Следствие в местах лишения свободы - это очень специфичная вещь. Работа с заключенными вообще требует большого самообладания. Заключенные стремятся скрыть содеянное, не желая «накручивать» себе срок, не торопятся сотрудничать, в колонии, как правило, «никто ничего не видел, не слышал, не знал…», хотя на самом деле это абсолютно не так. Для того чтобы установить истину, требуется неоднократно перепроверять любую полученную информацию с последующим скрупулезным анализом и только затем делать выводы и принимать процессуальные решения.

Многие осужденные, тем более неоднократно отбывавшие уголовные наказания в местах лишения свободы, - отличные манипуляторы, готовые пойти на любые ухищрения ради собственной выгоды. Кто-то признается в преступлениях, которых не совершал, чтобы прокатиться по стране во время расследования. Кто-то пытается получить у тюремного начальства поблажки и лишние свидания в обмен на «ценную информацию».

Несмотря на всю сложность следственного процесса, постепенно эта работа стала меня увлекать. Наблюдать за тем, как из обрывков информации и разрозненных показаний рождается истина - это чрезвычайно интересный процесс, - рассказал Анатолий Юрьевич.

Свой следственный путь нынешний глава саратовского СУ СКР продолжил в должности следователя прокуратуры в Ленинском районе Саратова, пожалуй, одном из наиболее сложных по криминогенной обстановке.

На территории Ленинского района Саратова всегда совершалось значительное число тяжких и особо тяжких преступлений: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, изнасилования. Объем работы у следователей всегда был значительный. Трагичность обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться, противодействие лиц, причастных к совершению преступлений, обуславливают высокую физическую и психологическую нагрузку на следователей. Ни для кого не секрет, что следователям приходится работать в очень сложных условиях. Зачастую сотрудники, вновь пришедшие на службу, осознают, что по-другому представляли себе работу следователя, ассоциировали ее для себя с киношной романтикой. Однако все, кто предан долгу, для кого следственная работа по настоящему интересна, постепенно справляются со всеми трудностями, обретают необходимый следственно-криминалистический опыт и успешно работают в этой сложной профессии.

- В настоящее время так называемая блатная романтика теряет популярность у населения, и в первую очередь у подрастающего поколения. Увлечение криминалом изживает себя, и это не может не радовать. Не часто, однако, мне все же приходилось встречать среди преступников тех, кто искренне раскаялся и сотрудничал со следствием, - вспоминает глава областного СУ СКР.

В начале года саратовский следком имел негативные показатели по нераскрытым делам, однако, по словам Говорунова, в этом направлении была проведена активная работа.

- Коллективом управления были проанализированы недочеты в работе. Это позволило спланировать свои действия по-новому, акцентировать усилия на исправлении недостатков и подняться в интегральном рейтинге следственных управлений с 71-го на 41-е место. Дальнейшая работа строится с учетом проведенного анализа, в целях недопущения негатива впредь и обеспечения повышения результативности деятельности следственного органа, - рассказывает Говорунов.

На сегодняшний день одной из актуальных тем является тема защиты нашими соотечественниками Родины в сложившейся обстановке в стране и мире. Поэтому не могли не спросить у главного в регионе следователя: «Служили ли Вы в армии? В каких войсках? Как поступите, если призовут служить сейчас?»

- Я кадровый военный, в 1996 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище (институт) внутренних войск МВД России имени Ф.Э. Дзержинского. После окончания училища нес службу офицером в командных должностях бригады специального назначения внутренних войск МВД Российской Федерации в городе Грозный. Родину нужно защищать всегда. Если поступит команда продолжить военную службу, я ее безоговорочно выполню. Кстати, относительно возможности дальнейшей работы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей я дал свое согласие, - рассказал Анатолий Говорунов.

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