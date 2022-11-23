Девушка из Саратова выиграла в номинации «Мисс Интернет» на конкурсе красоты среди офисных сотрудниц

Участницы конкурса «Мисс Офис – 2022»

19 ноября в Москве состоялось финальное шоу 13 сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». В мероприятии приняли участие 30 девушек из России других стран.

Завершился 13-й сезон Международного конкурса красоты «Мисс Офис», в рамках которого было организовано 38 региональных и зарубежных кастингов. В итоге в конкурсе участвовали 115 полуфиналисток, а 30 девушек оказались в финале. Масштабное шоу, где выбирали победительницу, онлайн посмотрели более 6 миллионов человек по всему миру.

Темой 13-го сезона конкурса красоты «Мисс Офис» стала культура во всех ее проявлениях. Участницы проявили себя с состязании «Культура речи», где рассказали о себе и своей компании; «Культура тела» где посоревновались во внешней привлекательности; «Культура творчества», где каждая участница показала свои творческие способности, а также «Культура ума», где девушки могли показать свой широкий кругозор.

Ведущими вечера стали актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова.

«Конкурс "Мисс Офис" в отличие от других конкурсов всегда несет в себе какую-то социально значимую тему, и в этом году мы взяли тему культуры. Для нас очень важно хорошее воспитание, образование и духовное развитие. На мой взгляд, шоу получилось очень вдохновляющим и ярким», – Светлана Бобрикова.

В авторитетное жюри вошли Егор Дружинин, заслуженный артист РФ, Илья Бачурин, продюсер; Алексей Ягудин, фигурист, Иван Чуйков, шоумен, Ирина Астахова, поэт; Матвей Зубалевич, актер и сценарист; Лена Катина, певица, бывшая участница группы «Тату»; Мария Янковская, художник; Сергей Александрович Бобриков, генеральный директор компании «Комус»; Евгения Касатова, обладательница титула «Мисс Офис – 2021».

В итоге титул «Мисс Офис – 2022» завоевала Чернышёва Ирина из города Петропавловск-Камчатский), менеджер по продаже зарплатных проектов ПАО «Сбербанк». Она завоевала главный приз – 3 миллиона рублей от генерального спонсора компании «Комус» и корону от ювелирного дома Kabarovsky. «1-ой вице-Мисс Офис – 2022» стала Минакова Ангелина, менеджер компании «Гростер» из Волгограда. Ей предоставили путевку на Мальдивы на курорт Cora Cora Maldives и MacBook Pro от Генерального партнера конкурса – компании «Снегурочка». «2-ой вице-Мисс Офис – 2022» стала москвичка Попова Яна, секретарь Нотариальной конторы Воробьевой О.А. Она выиграла путевку на двоих в Дубаи от туристической компании Travel Prive, а также MacBook Air от официального партнера компании «Союзбланкиздат».

В номинации «Мисс Интернет» победила саратовчанка Заикина Татевик, главный бухгалтер, ООО «Эдент».

В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.org гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Плотникова Анастасия, секретарь ООО «Курганхиммаш» из Кургана.

Посмотреть трансляцию шоу можно по ссылке: www.missoffice.org/online.php

С 1 декабря 2022 года на официальном сайте www.missoffice.org начался прием заявок на участие в 14-ом сезоне «Мисс Офис – 2023». Не упусти свой шанс!

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания «Комус».

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