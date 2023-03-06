Жителей Саратовской области на предстоящей неделе ждет снег с дождем и аномальное потепление

Фото: Фролов Михаил, из архива КП

Жителей Саратовской области на новой неделе ждет снег, дождь и потепление. Об этом сегодня, 6 марта, рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

В женский праздник 8 марта жителей губернии ожидают осадки в виде снега с дождем. Уже во второй половине недели потепление принесет в регион дожди. При этом, температура воздуха превысит климатическую норму на 4-8 градусов.

В темное время суток по прежнему будет морозно. Седьмого и восьмого марта в ночные часы столбик термометра опустится до -9, -5 градусов. Днем будет значительно теплее от нуля до +5 градусов.

На этой неделе снег будет активно таять, но синоптик предупредила саратовцев, что уже во второй декаде месяца жителей региона снова ожидают снегопады.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.