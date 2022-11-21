Прохожие на заснеженной улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе погода в Саратовской области оказалась под влиянием антициклона из Сибири, о чем сообщили в региональном гидрометцентре.

В первой половине недели сохранится сырая и относительно теплая погода. Ожидаются повсеместные осадки в виде дождя, а в центральных и северных районах в виде дождя со снегом. В части региона на границе с Самарской и Пензенской областью прольется так называемый замерзающий дождь, который образует слой льда на проводах и гололед на дорогах. Такая ненастная погода связана с тем, что через регион проходит серия циклонов атлантического происхождения. Они несут с собой тепло с обильной влагой и определяют погоду в начале недели.

В ближайшие дни в Саратовскую область придет сибирский антициклон. Через Уральские горы в Поволжье перейдут прохладные и даже холодные воздушные массы. Ожидается рост атмосферного давления и прояснение погоды, а также прекращение осадков и понижение температурного фона. Если с понедельника по пятницу ночью столбик термометра колеблется от -2 до +3 градусов, а днем от -2 до +5, то на выходные дни ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Ночью будет от -2 до -7 градусов, в северо-восточный районах ожидаются морозы до -10 градусов. Днем температура составит от -1 до -6 градусов.

Таким образом, аномальное потепление в Саратовской области продлится на рабочей неделе, а к выходным температура упадет до климатической нормы.

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