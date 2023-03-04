Жесткое ДТП на Московской: при столкновении «Приор» пострадали 5 человек

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера ночью, 3 марта, в аварии в центре Саратова пострадали 5 человек, в том числе два пешехода. Информация поступила от региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в 23.40 в самом центре Саратова. На перекрестке улиц Чапаева и Московская произошло столкновение двух автомобилей марки «Лада Приора». От удара одна из машин вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов.

Всего в результате ДТП пострадали пять человек: 18-летний водитель одной «Приоры», 22-летний водитель второй «Приоры» и 22-летняя пассажирка автомобиля. Травмы также получили двое пешеходов, оказавшихся на пути отлетевшего автомобиля: 18-летний парень и 26-летняя девушка. Все пострадавшие достелены в больницу.