Саратовский ЗАГС проводит увлекательные встречи для всех желающих

Увлекательная встреча во дворце бракосочетаний

Саратовский ЗАГС в честь 105-летия органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации и в рамках программ поддержки семьи, начал проводить встречи для всех желающих во дворце бракосочетаний, который находится в Историческом здании дома А.Э. Бореля. Мероприятия будут проводится только в учебный сезон.

В 1901 году по проекту архитектора П.М. Зыбина был построен двухэтажный особняк в стиле модерн. Первыми его хозяевами стали купцы — супруги Аносовы. В честь хозяйки дома его называли «замком Елены Прекрасной». В 1909 году Аносовы развелись, и здание было продано П.И. Карепанову, а после — мукомолу А.Э. Борелю. Советская власть национализировала особняк и оборудовала под коммунальные квартиры. Позже, в 1961 году здесь разместился городской ЗАГС. В 2000-х годах в здание переехало Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области. Особняку присвоен статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения.

Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области расположено в памятнике архитектуры федерального значения

Интерьер внутри здания

Наш корреспондент побывал на одной из встреч. Их проводят ведущие специалисты-эксперты Дворца.

Во время мероприятия гостям рассказали о роли органов ЗАГС в жизни каждого человека, поскольку их работа охватывает социально значимые аспекты нашей жизни: регистрация рождения и смерти, бракосочетание и развод, смена имени, усыновление и установление отцовства.

Очень увлекательно и увлеченно, что немаловажно, специалисты проводят экскурс в историю заключения брака и создания семьи с дореволюционных времен до современности. Рассказывают об изменениях, произошедших более чем за сто лет в структуре органов и в подходе к заключению брачных уз. Есть также раздел, посвященный свадебной моде и традициям, ритуалам и необычным свадьбам, где можно многое узнать не только из уст рассказчика, но и из представленных архивных фотографий, документов и даже свадебных открыток, и приглашений.

В конце посетителям предлагают поучаствовать в церемонии бракосочетания в качестве регистраторов, брачующихся и гостей.

В ходе беседы развеиваются стереотипные представления о сотрудниках ЗАГСа и пугающих многих казенных церемониях. Огонь в глазах и тепло в сердцах работников – залог успеха любой сферы. Посетив такое мероприятие, можно не только узнать много интересных фактов об институте семьи и брака в нашей стране, но и понять, что подход к церемониям значительно изменился, однозначно в лучшую сторону.

ЗАГС празднует 105-летие

Со слов сотрудников, они всегда идут навстречу молодоженам – работают вне графика в красивые даты, в праздники, есть даже вечерние и ночные церемонии; проводят повторные церемонии для золотых и серебряных свадеб; торжественные регистрации рождения, и не только не удивляются необычным свадьбам, но и сами организовывают нестандартные церемонии.

На ознакомительные встречи может попасть любой желающий. Мероприятия проводят до 15 апреля, потом будет свадебный сезон, поэтому количество мест ограничено. Можно присоединиться к студенческим группам. Справки можно получить по телефону: 23-09-15 и 23-42-40.

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