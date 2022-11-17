Новый генплан Саратова: построят крематорий, тоннель, 13 новых мостов и продлят трамвай до СКАД

Фото: Архив КП

Мэрия Саратова представила новый проект генерального плана города. Соответствующие документы обнародованы на сайте администрации города.

Общественное обсуждение плана будет проходить до 9 декабря. Реализация документа рассчитана до 2042 года, но первую очередь генплана надеются реализовать через 10 лет. Разработчиком выступает петербургская компания ООО «Джи Динамика». Авторы проекта видят Саратов будущего «центром экономически развитого региона с историческими корнями» и надеются, что предусмотренные планом меры приведут к увеличению «обеспеченности населения жилфондом с 31 кв. м на человека до 38,7 кв. м на человека».

В плане учтена территория Гагаринского района, вошедшая в состав муниципалитета с начала этого года. Генплан планирует строительство первого тоннеля в Саратове – он пройдет на участке улицы Рабочей под железнодорожными путями в районе Вокзальной улицы. Сейчас на этом участке над проезжей частью проходит низкий железнодорожный мост, под которым часто застревают грузовики, – саратовцы даже прозвали это место «мостом глупости».

Генеральный план Саратова

В документы плана включили и предложения по развитию трамвайной сети города. Линией скоростного трамвая планируется объединить и заменить четыре существующих маршрута. Общая протяженность линий скоростного трамвая составит 15 километров. Он пройдет по Астраханской, Большой Горной, Международной, Гвардейской и проспекту 50 лет Октября.

Планируется масштабная реконструкция существующих трамвайных путей и создание новых. Согласно Генплану, в городе появятся новые трамвайные линии на Усть-Курдюмской (до СКАД, протяженность более 10 км), а также в микрорайоне Солнечный-2 (по улицам Кузнецова, Тархова, Топольчанской и Академика Семенова), одновременно планируется реконструкция около двух километров трамвайных рельсов на Азина. В центре города проектировщики надеются возвести для трамваев разворотные кольца на перекрестке Астраханской и Советской рядом с Детским парком.

На новом елшанском кладбище генплан планирует разместить первый в Саратове крематорий. Между территорией кладбища и землями, на которых сейчас возводят новый противотуберкулезный диспансер, появится индустриальный парк. Напомним, сейчас в том же районе находится новая инфекционная больница, генпланом намечается построить там новую психиатрическую лечебницу.

Под новые рекреационные зоны для горожан в городе планируется выделить земли суммарной площадью более 5000 га – это спортивные объекты, ФОКи, парки, скверы, сады и бульвары. В генплане прописано создание парка в Соколовом поселке и 1-ой Расловке.

За два десятилетия в городе планируется строительство 33 новых транспортных развязок. Генплан рассматривает и создание многоуровневых развязок, как предполагается, каждая из них сможет пропускать не менее 2000 автомобилей в час.

Также планируется строительство и реконструкция десятков новых улиц, в районах старых аэропортов «Саратов Центральный» (в здании аэровокзала бывшего хаба надеются открыть музей авиации) и «Саратов Южный», а также бывших землях НИИСХ Юго-Востока. Всего в городе планируется открыть семь парков, в том числе благоустроить парк Свободы в поселке Юбилейный.

Петербургские эксперты планируют расширить Большую Садовую улицу (от Политехнической до Бегового проезда), продлить на 4 километра Большую Долинную до улицы Тархова, на 3 километра – Техническую до Усть-Курдюмской. СКАД и Московское шоссе планируют связать 5,4 километровой дорогой, которая будет проходить через открытую в этом году «инфекционку».

В районе реки Гуселки план предусматривает строительство мусороперегрузочной станции – туда спецтехника будет свозить отходы со всего города, где их спрессуют в контейнеры и вывезут к местам захоронения.

Документы генплана планируют строительство десятков школ, детских садов, социальных учреждений, как и реконструкцию существующих. Обозначено возведение 13 мостов на территории:

1. Саратов, в районе пересечения Сокурского тракта с железной дорогой; 2. Саратов, в районе пересечения ул. Пензенская с железной дорогой; 3. Саратов, в районе пересечения ул. Политехнической и Ново-Астраханского шоссе до ул. Верхней; 4. Саратов, на пересечении планируемой дороги от СКАД до Московского шоссе с железной дорогой; 5. Саратов, ул. Орджоникидзе в районе железнодорожного моста; 6. Саратов, ул. Усть-Курдюмская; 7. Саратов, через реку 1-я Гусёлка по улице Михаила Галкина-Враского; 8. Саратов, Заводской район, территория бывшего аэродрома «Саратов-Южный» — 2 моста; 9. Поселок Красный Текстильщик, пересечение ул. Рабочей с ручьем; 10. Саратов, через железнодорожные пути по Сокурскому тракту; 11. Саратов, через железнодорожные пути по Ново-Астраханскому шоссе у Саратовского завода тяжелых зуборезных станков; 12. Саратов, пересечение продолжения ул. Техническая и ул. Симбирская; 13. Саратов, пересечение продолжения ул. Осипова и ул. Симбирская.

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