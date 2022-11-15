«Туризм для незрячих, национальная кухня и экотропа»: саратовские студенты показали лучшие проекты по развитию туризма

В Саратове состоялся IV Форум «Культура Добра - 2022»

14 ноября на базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа состоялся IV Форум «Культура Добра - 2022». Организатором форума выступил Городской центр им. П.А. Столыпина, при поддержке Саратовского архитектурно-строительного колледжа.

Участниками форума стали студенты саратовских вузов и колледжей. В рамках форума они прошли образовательную программу с теоретическим и практическим обучением, ознакомились с туристским потенциалом региона и получили навыки проектирования.

Команда готовит проект

В результате форума участниками были разработаны 10 проектов, направленных на развитие туристского предложения региона, в том числе экскурсионные маршруты с нестандартными способами передвижения или интерактивными инструментами взаимодействия, мобильные приложения, анализирующие и равномерно распределяющие туристские потоки между достопримечательностями, музеи новых форматов, фестивали.

Ребята самостоятельно подготовили презентации своих проектов и представили их на суд компетентного жюри и публики. В итоге определилась тройка победителей. Третье место занял проект экотропы, где гостям региона и саратовцам предлагалось прогуляться босиком по специальному покрытию, а затем выйти на живописную поляну для медитаций и занятий йогой. Серебро получил проект «Салям»: автобусные экскурсии с ярким национальным колоритом. Первый приз завоевал необычный и очень свежий проект для людей с ограниченными возможностями. Ребята предложили распечатать макеты знаменитых саратовских достопримечательностей и предметов искусства на 3D принтере, чтобы предоставить незрячим людям возможность познакомиться с ними.

Награждение победителей

Благодарность партнерам

Как заявил замминистра культуры Саратовской области Константин Сергеев, форум предоставил волонтерам возможность получить практический опыт содействия развитию туристского потенциала территории и разработать актуальные туристские проекты.

- Разработанные проекты получат необходимую консультационную поддержку от специалистов автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области, - отметил представитель ведомства.

- ТИЦ Саратовской области работает с туристами, которые приезжают в Саратов, мы помогаем им построить маршруты, посетить как можно больше достопримечательностей и получить яркие и позитивные впечатления от пребывания в нашем регионе.

Мы выступили в качестве партнеров форума «Культура Добра - 2022». У нас будет целый блок. который посвящен перспективам развития туризма в регионе. Мы планируем передать ребятам тот потенциал, что у нас уже имеется, показать им основные точки роста. где молодые энтузиасты смогут найти себе применение. Мы готовы помогать любим полезным инициативам становиться реальностью: готовы помочь с консультациями или организационными вопросами, - заявила Наталья Шустикова, руководитель «Туристского информационного центра» Саратовской области.

- Ассоциация по развитию туристического бизнеса в Саратовской области поддерживает все проекты, которые помогают укреплению отрасли в регионе. Всегда стараемся по максимуму поддержать молодежь, поощрить призами и подарками за проявленную инициативу. Такие мероприятия, как наш форум «Культура Добра - 2022», помогают ребятам заявить о себе. Для Саратовской области очень важны новые люди: те, кто не уедет, а поможет сделать наш регион лучше, - пояснил Дмитрий Семенов, председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса в ПОВОЛЖЬЕ, эксперт по туризму.

- Каждый год мы с ребятами пробуем новые направления работы. В прошлом году нашей основной темой была социально-культурная поддержка населения и поддержка муниципальных учреждений культуры, то в этом же нашей темой стала сфера туризма. Ребята не только прошли теоретическое и практическое обучение, но и сами попробовали написать базовые проекты по туристической привлекательности региона. На этом работа не будет закончена. Самые удачные проекты будут затем доработаны при поддержке более опытных консультантов и смогут получить правительственные гранты на реализацию.

В рамках форума молодежь получает новые знания, навыки, а также знакомства. Перспективные энтузиасты здесь могут пообщаться с представителями власти, бизнеса и НКО, то есть получить комментарии от компетентных специалистов.

Другим важным фактором нашей встречи стало единство. Ребята, которые учатся на разных факультетах и в разных вузах смогли поработать вместе, поделиться мыслями о перспективах родного региона, оценить свежие идеи, которые помогут нам сделать жизнь саратовцев ярче и комфортнее, - рассказала волонтер Поденежная Олеся, сотрудник городского центра имени Петра Столыпина.