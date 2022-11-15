В Саратовской области на развитие туризма выделено 9 миллионов рублей

Заседание комитета 15.11.22

В Саратовской области на развитие туризма выделено 8,9 миллиона рублей. В Саратовской облдуме предложили создать экспертный совет по и спорту, туризму и молодежной политике. Сегодня, 15 ноября, об этом сообщили на заседании профильного комитета при законодательном собрании.

Было предложено создать экспертный совет по всем трем направлениям. Эта инициатива была принята единогласно.

Как рассказал замминистра культуры в области Сергеев Константин, на 2022 в областном бюджете предусмотрено 8,9 млн на туризм. Указанные средства переводятся на туристический информационного-консультативный центр. 20 ноября заканчивается тестирование цифровой интернет-платформы «Саратов-тревел». Кассовое исполнение по программе туризм составляет 100 процентов.

Основными «4 китами» развития туристической отрасли назвали стойкий туримидж региона, цифровизацию отрасли, формирование трех кластеров в Вольске, Марксе и Хвалынске, а также развитие инфраструктуры.

Есть инициатива, согласно которой вложивший от 50 млн инвестор, сможет получать участки для строительства крупных проектов. В этом направлении участвуют Татарстан и Тульская область. Целью является рост количества кемпингов и глемпингов в регионе.

- ТИЦ в Саратове работал как консультативный офис для туристов, который расположен по адресу Чернышевского 199. Работает горячая линия по туризму, где идет раздача бесплатных консультаций, разработана туристическая карта. Начата работы с транспортными узлами в Саратове, идет размещение информационных табличек. Сделана реклама отдыха в Саратове на билбордах в Москве, тревел-шоу, которое имеет 490 тысяч просмотров. Волонтеры обучаются у федеральных экспертов. Основная задача сейчас – развивать проектные офисы, - заявила директор АНО «Туристский информационный центр Саратовской области» Наталья Шустикова.

- Телеграм-канал «Саратовский ТИЦ / saratov.travel» стел лидером по числу подписчиков. Идет запуск туристического портала «Саратов. Тревел.», который станет агрегатором туров и экскурсий. Предусмотрено единое брендирование, а также карта гостя, где будут предоставляется скидки у партнеров проекта. Цель создания карты – мотивировать туристов на посещение как можно большего числа объектов. Цель проектного офиса – организовать работу на принципах единого окна, - рассказала президент ассоциации экскурсоводов Саратовской области Наталья Галкина.

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