фото: Наталия Калинина

Последняя пауза перед зимой: саратовцев ждет потепление и снег. О погоде на неделю рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Во вторник и в среду в Саратовской области будут преобладать отрицательные температуры. Ночью в Саратове от -1 до -3 градусов, по территории области до - 6. Одновременно с этим известно, что днем температура будет колебаться в районе 0 градусов. 15-17 числа ожидается снег и мокрый снег. 18 ноября, в пятницу, уже ожидается преимущественно дождь. В утренние часы в Левобережье осадки будут выпадать в виде переохлажденного дождя, возможен гололед, но при этом температура будет повышаться.

Начиная с 19 числа, температура может подняться до +1 +6 в разных регионах области. В воскресение в Правобережье ожидается снег.

Начиная с понедельника, погода окончательно станет «зимней», и снежный покров сохранится. Регион накроет слабый мороз.

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