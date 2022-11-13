«Всем браво!» Пятилетняя история конкурса вокального и хореографического мастерства в лицах

фото: КП-Саратов

Вчера, 12 ноября, в актовом зале СГАУ прошел фестиваль-конкурс вокального искусства и хореографии «Всем браво».

Под руководством 12 педагогов состязались конкурсанты и конкурсантки от 5 до 16 лет.

фото: КП-Саратов

Вниманию гостей были представлены народные и современные танцы, от русских и карельских до итальянских и сербских, а так же номера современной эстрадной хореографии, как сольные, так и коллективные. Лауреатами конкурса стали представители каждой из трех возрастных групп. Членами жюри выступили педагог-хореограф Самарского театра оперы и балета Дарья Ламина, депутат Саратовской областной думы Мария Усова, педагог высшей категории Лариса Серегина, хореограф Светлана Громышева. Мероприятие прошло при поддержке Марии Усовой и спонсоров - председателя Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье» Дмитрия Семенова и владелицы ювелирной студии «Di Catrin» Екатерины Паравиной.

фото: КП-Саратов

— Хочется выразить слова благодарности организаторам фестиваля, руководителям творческих коллективов, и конечно же ребятам. Спасибо огромное, что в это непростое время развиваете культуру нашей области. Находите время, желание, задор, и дарите это настроение зрителям. Сегодня победителями будут все, остальное все детали, баллы, которые не влияют на общее восприятие картины. Я вас всех поздравляю и успехов в творчестве и жизни, — обратилась к собравшимся Мария Усова.

фото: КП-Саратов

О важности и значимости конкурса рассказала Татьяна Идрисова, организатор всероссийского фестиваля вокального искусства и хореографии «Всем Браво».

— Я рада, что имею возможность организовывать свои творческие проект, такие как всероссийские фестивали «Всем Браво» и «Bestфест». Организацией фестиваля я и команда занимаемся на протяжении 5 лет. За это время было организовано более 15 фестивалей. Собрано огромное количество подарков для детей, огромное количество детей, которые к нам приходили, благодарим партнеров фестиваля, дети уходят от нас не только довольные собственными результатами, но и подарками. И у родителей, и у детей явно виден эмоциональный подъем, ведь когда за любимое дело ребенок получает еще и награду - это только усиливает энтузиазм. На наших конкурсах дети имеют возможность как проявить себя, так и обменяться опытом, который оказывается ценным и для педагогов, — отметила хореограф.

После церемонии награждения юные лауреаты и лауреатки вместе со своими педагогами выстроились в длинную вереницу к выходу. Перехватив уже спешащих домой, уставших, но счастливых детей, корреспонденту «КП-Саратов» удалось взять первое у многих в жизни интервью.

— Мой хореографический коллектив «Сказка» существует более 35 лет, там занимаются от 3 до 21 года дети. Сегодня у нас представлены две группы, занявшие первые места. Сама лично хореографией я занимаюсь с трех лет, меня приучила моя мама - у нас целая династия. Моя мама - основатель коллектива «Топотушки», занимаются хореографией более 50 лет, и вот, моя дочь, студентка хореографического отделения Дарина, так же занимается с трех лет, и преподает детям тонкости современного танца. Сегодня мы стали призерами в номинации «ансамбль» в возрастной группе 13-15 лет с композицией «Детки на драйве», — рассказала Оксана Костина.

Лера, Соня и Полина живут в Энгельсе. Девочкам по 13-14 лет, и занимаются в «Сказке» они уже больше 5 лет. Казань, Нальчик, Пятигорск, Великий Устюг - вот лишь часть городов, которые они успели объездить в составе коллектива, принимая участие в всероссийских и международных конкурсах. В качестве напутствия девочки из коллектива пожелали всем новичкам в хореографии не бояться начинать и как можно больше прилагать стараний.

Баязитова Алина и Дегтярева Владислава из коллектива народных танцев «Калейдоскоп» под руководством Екатерины Поповой занимаются уже народным танцами уже порядка шести лет и так же уеду домой с заслуженным первым местом.

— В танцы меня привела мама, хотя изначально я хотела на гимнастику, но мне не очень понравилось. Первое время, конечно, ничего не получалось, но потом случился настоящий прорыв. Главное не терять мотивации и оптимистично смотреть в будущее — напутствуют своих юных последователей юные, но очень взрослые и уверенные в себе девочки.

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