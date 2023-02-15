Уполномоченная по правам бизнеса в регионе отчиталась в Саратовской облдуме об административном давлении на предпринимателей

Скриншот из презентации омбудсмена

Сегодня, 15 февраля, в саратовской облдуме с докладом о взаимоотношениях властей и бизнеса выступила уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Полина Московская.

Омбудсмен отметила, что Саратовская область в рейтинге административного давления на предпринимателей оказалась на 34-ом месте среди регионов России по итогам 2022 года.

Московская рассказала, что больше всего обращений к ней поступало по поводу Земельных и имущественных отношений (35,7%), вопросов сферы госзаказов (25%), налогообложения (21,3%) и взаимодействия с естественными монополистами (14,5%). Менее пяти процентов саратовских предпринимателей интересовались, как вести свое дело в условиях санкций.

Осенью, когда в стране проводилась частичная мобилизация, 70 процентов вопросов аппарату Московской касались разъяснения действующего законодательства, еще 30% бизнесменов интересовались вопросом оформления брони для своих сотрудников.

Также омбудсмен сообщила, что показатели рейтинга административного давления на бизнес находятся на прямом контроле главы региона. Дело в том, что эти данные теперь учитываются при анализе инвестклимата в регионе – такую статистику ведут в федеральном Агентстве стратегических инициатив.

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