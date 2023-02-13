Жителей саратовской Елшанки возмутило и испугало жестокое убийство щенка

Фото: novosti-saratova.ru

Жители саратовского поселка Елшанка рассказали изданию «Новости Саратова» о живодере, задушившем щенка вблизи частного сектора.

В своем письме саратовчанка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что недавно вблизи поселка поселилась бездомная собака с выводком щенят. Животные подружились с жителями поселка – их подкармливали, были доверчивы к людям и ласковы.

С щенятами часто играли маленькие дети, в Елшанке многие полюбили «семейство». Но на днях жителей поселка потрясла страшная находка – на дороге к гимназии №89 пока неизвестный живодер оставил труп одного из щенков с удавкой на шее.

— Рядом дети ходят в школу и видят все это. Это человек с больной психикой. Сегодня он убил щенка, завтра – ребенка, а послезавтра – женщину?! Что еще от него можно ждать, и кто попадет под горячую руку в следующий раз?! — эмоционально возмутилась убийством горожанка.

В Елшанке жители обратились к местным властям и полицейским с просьбой отыскать живодера и наказать его за жестокое обращение с животными.

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