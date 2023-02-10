В Саратове подвели итоги конкурса «Учитель года»

В лицее «Солярис» прошла торжественная церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2023»

Сегодня, 10 февраля, состоялась торжественная церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2023».

На мероприятии присутствовали глава города Лада Мокроусова, председатель Общественной палаты Саратова Николай Островский, заместитель председателя Саратовской городской Думы Елена Злобнова, председатель Саратовской городской организации общероссийского профсоюза образования Надежда Буряк, заместитель председателя Саратовского областного отделения общественной организации «Педагогическое общество России» Сергей Цикунов, представители педагогического сообщества.

Победитель - учитель истории из лицея № 56, Светлана Подкопаева

Мероприятие прошло в лицее «Солярис». В этом году в нем приняли участие 27 педагогических работников общеобразовательных учреждений Саратова.

Творческие коллективы представили яркую концертную программу, в которой продемонстрировали танцевальные и музыкальные номера. Море цветов, тепла, слезы радости и благодарности - эмоции в зале и на сцене просто зашкаливали.

На церемонии 10 февраля 2023 года награды получали педагоги и их наставники. Приз зрительских симпатий достался учителю физической культуры лицея «Звезда».

По результатам конкурса победителем стала Светлана Подкопаева - учитель истории и обществознания из лицея № 56. Второе место заняла Наталия Григорьева - учитель физики гимназии №3. Тройку лидеров закрыла Олеся Волошина - учитель математики лицея №2.

Победитель и лауреаты городского конкурса «Учитель года - 2023» получили денежные премии и ценные призы. Главную награду вручила мэр города Лада Мокроусова. Она отметила особую социальную значимость данной профессии и поблагодарила всех педагогов города Саратова за их вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

- 2023 год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина был объявлен Годом педагога и наставника и сегодня, на конкурсе «Учитель года», мы чествуем лучших из лучших - настоящих профессионалов своего дела!

Как бы ни менялись технологии, какие бы не появлялись системы и гаджеты, ничто не сможет заменить учителя! Педагоги принимают большое участие в формировании личности ребёнка, помогают раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни, - произнесла торжественную речь Лада Мокроусова.

«Учитель года» — это ежегодный всероссийский конкурс среди учителей. Впервые его провели в СССР 1990 году, а с 1992 года он стал проводиться в российской федерации ежегодно. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Общероссийского профсоюза образования и «Учительской газеты».

Этот конкурс создали чтобы: вознаградить талантливых учителей; повысить престиж профессии преподавателя; разработать и внедрить в учебу новые способы преподавания и передовые технологии.

Конкурс «Учитель года» проходит поэтапно: сначала лучших педагогов выбирают в школах, потом в регионе, а уже потом на общероссийском уровне.

Участвовать в конкурсе и получить звание лучшего преподавателя могут учителя как государственных учебных заведений, так и частных.