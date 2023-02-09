«Жизнь и так тяжелая штука, зачем лишний раз переживать?»: саратовский роллер без стопы поделился своей историей

Уникальный человек: Василий Мирошниченко

В Саратове проживает уникальный человек: Василий Мирошниченко – роллер без стопы. Несмотря на тяжелую травму, он не только не забросил спорт, но и учит кататься всех желающих.

Василий Мирошниченко родился в маленьком саратовском городке Красный Кут. Василий с детства был активным ребенком: учился в музыкальном училище, занимался всеми доступными для сельского подростка видами спорта и игр. Старший брат Василия Геннадий поступил в местное летное училище и от него мальчик перенял страсть к полетам. Вместе с ним 14-летний подросток неоднократно летал на легендарном «Кукурузнике» и мечтал когда-нибудь стать настоящим пилотом.

Трагедия, что чуть не положила крест на дальнейших планах Василия, случилась неожиданно. Летом 1972 года молодой человек попал в аварию. Вместе с другом Василий ехал на мопеде, когда неожиданно появился грузовик.

- Я не помню тот момент, потому что терял сознание от боли. Помню только, что повсюду была кровь. В какой-то момент я с ужасом понял, что у меня нет правой ступни. Очнулся я уже в больнице, где мне вынесли страшный диагноз «Инвалидность», - рассказал мужчина.

Несмотря на трагедию, Василий Мирошниченко сдаваться не собирался. Ему сделали протез: стандартный для таких травм «башмачок».

- Жизнь и так тяжелая штука, зачем лишний раз переживать? Я стараюсь не зацикливаться на своей проблеме, не искать себе оправданий. Мне сделали конструкцию из пробки и кожи, довольно простую. Такие, наверное, уже сто лет делают. Выглядит протез, как борцовка обычная. Иной раз кто-то видит случайно и недоумевает, почему я в одной хожу. У меня протез довольно быстро стирается из-за активного образа жизни. Приходится часто менять. Обычно проблем с этим не возникает: протез государство выдает мне бесплатно. Однако в этом году возникла какая-то задержка: уже полгода не могу дождаться свой заказ, - поделился Василий.

На природе

Жизнь Василия Мирошниченко не была легкой не только из-за травмы. Шесть лет назад он вместе с женой стал дольщиками ЖК «Миргород», что строили возле нового перинатального центра, однако проект прогорел и саратовцы лишились своих сбережений. Вернуть средства не удалось до сих пор, однако трудности не помешали мужчине прожить очень яркую и насыщенную жизнь.

- Всю жизнь я проработал товароведом, но всегда находил себе занятия и помимо работы. Я катался на горных лыжах, на велосипеде, даже вновь вернулся к полетам на «Кукурузнике», несмотря на травму. Я играл на многих музыкальных инструментах: на бас-гитаре, балалайке, барабане, даже на трубе. И сейчас могу попробовать, а вот фортепьяно с трудом вспоминаю (смеется), - поделился уникальный саратовец.

Однако главной страстью Василия Мирошниченко неожиданно стали ледовые коньки, а затем роликовые. И, если первые были знакомы саратовцу с детства, то на ролики он встал в 2006 году. Встал и поехал, да еще как! Он поступил в роллер школу Style 64 в Саратове и выучил множество трюков: перекидной прыжок, аксель, риттбергер и другие. Вскоре мужчина стал выступать в соревнованиях. У Василия появились свои коронные номера: «Маугли», где он выступает в набедренной повязке, «Ковбой» в шляпе и с револьвером, а также «Besame mucho» - эффектный номер с розой, исполняемый под знаменитую песню. В 2011 году в Москве Василий Мирошниченко завоевал 1-е место на соревнованиях по фигурному катанию среди взрослых любителей «Кубок Roller School».

Танец на льду

Сейчас Василий Мирошниченко уже 6 лет, как не участвует в соревнованиях, однако катается он каждый по-прежнему день.

- Сейчас зима и я перешел на ледовые коньки. Занимаюсь в Городском парке или «Тау Галерее». Там очень удобно: есть бесплатные часы для инвалидов. Люблю еще «Динамо», но там последнее время стало скучнее: кто-то додумался запретить музыкальное сопровождение на катке. Что-то там с авторскими правами на музыку… жаль! Каждый раз хочется свой диск принести и поставить, - рассказал спортсмен.

Каждый раз, когда Василий Мирошниченко начинает исполнять свои пируэты на льду, вокруг него собирается детвора. Все хотят научиться делать также круто!

- Дети всегда ко мне тянулись, и я никому не отказываю. Учу кататься любой возраст, иногда и взрослые подходят. В 2013 году я взялся заниматься с восьмилетней Лизой, страдающей ДЦП. Занятия помогли ей научиться легче переносить свой недуг. Сейчас девушке уже 18 лет, но она про меня не забывает. Навещает до сих пор, - тепло вспоминает саратовец.