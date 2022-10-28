«Собрался весь народ»: в Пугачеве добровольцев встретили с песнями и угощением

Горожане спели для мобилизованных и передали им слова поддержки

Пугачев – город небольшой, около 40 тысяч жителей, однако, как оказалось очень сплоченный. Когда жители Пугачева узнали, что через их район будет проходить поезд с добровольцами, направленными в зону СВО, то на вокзал решил выйти, как заявляют сами горожане, «весь народ».

- Когда мы узнали о поезде, то написали об этом в городском чате. Поезд ехал из Иркутска на Донбасс. У многих горожан сразу появилось желание чем-то поддержать сограждан, оправленных в зону СВО, - рассказала заместитель председателя ПРО «Боевое братство» Марина Рындина.

Имевшиеся на складе организации продукты и вещи были немедленно упакованы для передачи военным. Однако этим дело не ограничилось. От пугачевцев стали поступать самые разные инициативы. Сотрудники местных продовольственных предприятий бесплатно делали для добровольцев еду. Одна женщина хлебопек сделала сразу сто буханок хлеба.

- Люди не жалели для наших ребят ничего: забивали скот, уток, кур, чтобы передать мясо. Пугачевцы приносили домашние соленья, копчености и сушеную рыбу, пекли домашние пирожки, нарезали огурцы и помидоры. Каждый хотел отдать, что мог, - вспоминает Марина.

Поезд с военными пробыл на вокзале Пугачева всего несколько минут, но горожане успели устроить для добровольцев небольшой праздник. Провожающие пели «Катюшу», передавали теплые слова и пожелания удачи.

Поддержка участников СВО в регионе продолжается.

Все жалеющие помочь нашим военным могут обращаться по номеру +7 917 985 4777