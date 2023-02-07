Аэропорт «Гагарин» представят на Национальной выставке NAIS в Москве

Аэропорт «Гагарин» в Саратове. Фото предоставлено пресс-службой

Аэропорт «Гагарин» в Саратове будет представлен на Национальной выставке гражданской авиации NAIS, которая состоится в Москве7 - 8 февраля.

На мероприятии всероссийского масштаба будут представлены более 100 компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Саратовской, Нижегородской, Самарской, Магаданской, Калужской, Свердловской, Ростовской, Смоленской и Томской областей, а также Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

В зале аэропорта «Гагарин»

Гордость Саратовской области

Среди ключевых участников выставки представлен холдинг «Аэропорты Регионов», в который входит в том числе и оператор аэропорта «Гагарин» в Саратове, компания АО «СарАэро-Инвест».

Международный аэропорт Гагарин является вторым крупным аэропортом в современной России, построенным «с нуля». Он расположен в 20 км от Саратова возле села Сабуровка. Этот колоссальный проект был сдан 20 августа 2019 года, когда все рейсы были переведены из старого аэропорта «Саратов-Центральный» в новый.

В здании аэропорта действует выставка, посвященная первому космонавту Земли.

Международный аэропорт «Гагарин» имеет искусственную взлетно-посадочную полосу с параметрами 3000 х 45 метров. Она способна принимать основные типы самолетов - Airbus А-319/320/321 и Boeing 737 всех модификаций, а также широкофюзеляжные ВС типа Boeing 767-300 ER. Пропускная способность аэропорта составляет 1 миллион пассажиров в год и 570 пассажиров в час. В «Гагарине» расположены 13 стоек регистрации, а также 4 ленты выдачи багажа.

В 2019 году аэропорт «Гагарин» был признан Союзом архитекторов России лучшим проектом в архитектурно-градостроительной области.

Важно для всей страны

В 2023 году выставка NAIS дважды особенная: мероприятие отмечает десятилетний юбилей, а также приурочено к 100-летию Гражданской авиации России. В Национальной выставке гражданской авиации NAIS в Москве также примут участи компании из Китая и Беларуси.

На взлетной полосе

Отечественные предприятия представят новейшие разработки, способные помочь в развитии независимой от импортных составляющих авиаотрасли в России. В условиях санкций приоритетной задачей является как можно более скорое развитие собственного авиастроения, производства и сервиса, а также создание сети аэропортов гражданской авиации. Проведение NAIS способствует исполнению этой задачи, ведь в рамках выставки представители аэропортов, авиаперевозчики и авиапромышленные предприятия получают возможность встретиться с регуляторами отрасли, а также компаниями-производителями.

Новые технологии сыграют большую роль для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации нашего государства, а также посодействуют в реализации целей Транспортной стратегии РФ, которая предполагает, в частности, повышение транспортной доступности территорий страны и мобильности населения, а также увеличение объема и скорости доставки грузов.

Посетить выставку можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

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