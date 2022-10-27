Церемония награждения

Строитель из Энгельса выиграл Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

«Лидеры строительной отрасли» - открытый конкурс управленцев среди строителей с опытом работы на руководящих позициях. Главной целью соревнования является выявление и поддержка лидеров организаций, повышение престижа отраслей строительства и ЖКХ в российском обществе.

Всего на конкурс было зарегистрировано 11 275 кандидатов из 45 регионов страны. После отборочных этапов в полуфинал вышли 200 специалистов, из них 111 участников дошли до финальных соревнований в Ханты-Мансийске. Победителями стали 30 строителей из 21 региона.

- Участие в конкурсе - это, прежде всего, возможность развиваться в строительной отрасли. А еще – шанс проверить свои силы, знания; это дальнейший рост и опыт, - рассказал о своих впечатлениях победитель.

Александр работает главным инженером в строительной компании, работающей с погружением свай. По итогам конкурса он был добавлен в руководящий резерв ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.

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