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Общество27 октября 2022 14:21

Строитель из Энгельса выиграл Всероссийский конкурс управленцев

Конкуренцию победителю составляли 11 тысяч участников
Наталья Иванова
Церемония награждения

Церемония награждения

Строитель из Энгельса выиграл Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

«Лидеры строительной отрасли» - открытый конкурс управленцев среди строителей с опытом работы на руководящих позициях. Главной целью соревнования является выявление и поддержка лидеров организаций, повышение престижа отраслей строительства и ЖКХ в российском обществе.

Всего на конкурс было зарегистрировано 11 275 кандидатов из 45 регионов страны. После отборочных этапов в полуфинал вышли 200 специалистов, из них 111 участников дошли до финальных соревнований в Ханты-Мансийске. Победителями стали 30 строителей из 21 региона.

- Участие в конкурсе - это, прежде всего, возможность развиваться в строительной отрасли. А еще – шанс проверить свои силы, знания; это дальнейший рост и опыт, - рассказал о своих впечатлениях победитель.

Александр работает главным инженером в строительной компании, работающей с погружением свай. По итогам конкурса он был добавлен в руководящий резерв ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.

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