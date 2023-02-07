Роман Бусаргин на совещании

Роман Бусаргин поручил проверить все обращения саратовцев по начислению платы «Т Плюс», о чем заявил на совещании с руководством Саратовского филиала компании.

По данным комитета регулирования тарифов, в декабре 2022 года «Т Плюс» израсходовала на 23 тысячи Гкал больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом декабрь прошлого года был теплее, чем в 2021-м (-4,8 градуса в 2022-м, -5,2 в 2021-м).

- От жителей поступает много жалоб на отсутствие связи со специалистами компании. Прямо на совещании Роман Бусаргин позвонил по указанным номерам горячей линии и нигде не ответили в течении долгого времени.

Госжилинспекция провела проверку, в результате которой выяснилось, что не везде были проведены перерасчеты из-за аварий на сетях. Некоторые УК предоставили показания некорректно либо несвоевременно. Не всегда при расчетах были учтены индивидуальные показания приборов учета.

По итогам совещания глава Саратовской области Роман Бусаргин дал следующие поручения:

- Изучить все жалобы граждан по начислению платы за тепло и горячую воду. В случае нарушений – обязательно провести перерасчет.

- Минстрою вместе с «Т Плюс» в ближайшие дни должно сделать эффективной работу многоканальных горячих линий в Саратове, Энгельсе и Балакове. Необходимо открыть приемные, куда можно прийти, проконсультироваться у специалистов или провести перерасчет.

- Создать комиссию, которая проверит, почему расход тепла в декабре 2022-го оказался выше, чем в 2021 года, при том, что погода сильно не отличалась.

- Руководителю ГЖИ региона выяснить, своевременно ли снимаются показания счетчиков, чтобы начисления не приходили повторно.

Саратовцам, которые попали в зону отключения тепла и горячей воды во время серьезных аварий также необходимо сделать перерасчеты платы по тарифу.

ГЖИ – усилить контроль за работой УК.

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