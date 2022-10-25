Парк покорителей космоса, «Патриот» и Парк Победы: при содействии Марии Усовой балашовским ветеранам провели патриотическую экскурсию

Парк покорителей космоса встречает балашовцев

Сегодня, 25 октября, представители ветеранских организаций из Балашовского района получили уникальную возможность посетить патриотическую экскурсию по самым важным достопримечательностям Энгельса и Саратова. Поездка стала возможна благодаря содействию депутата Саратовской облдумы Марии Усовой.

Вопрос с экскурсией возник на повестке Марии Усовой неожиданно, во время одной из многочисленных встреч с жителями Балашовского района. Представители самых разных ветеранских сообществ рассказали парламентарию, что давно мечтают посетить Парк покорителей космоса в Энгельсе, однако не имеют возможность добраться до него самостоятельно.

Просьба балашовцев не осталась без внимания. Для желающих посетить Парк был выделен комфортабельный автобус, всего на экскурсию отправились 37 человек.

В парке "Патриот" в Энгельсе

Большую помощь в составлении маршрута оказал Энгельсский краеведческий музей: его научные сотрудники провели для ветеранов экскурсию в парке Патриот в Энгельсе, который и стал первой точкой маршрута.

Заслуженные балашовцы с интересом осмотрели экспозицию. Парк под открытым небом Патриот был создан в 2018 году. В нем представлены различные виды современной и исторической военной и гражданской техники, а также мемориальный комплекс: Аллея маршалов и копия памятника Алеше, установленного в Берлине.

- Парк очень хороший: техника разнообразная, есть, что посмотреть, - поделился впечатлениями Председатель совета ветеранов Балашовского военного авиационного училища Петр Фиалко.

Рассказ об истории Парка

Аллея героев

Главным же пунктом экскурсии стал Парк покорителей космоса. Здесь балашовских ветеранов ждала обширная экскурсия. Гостям рассказали о подвиге первого космонавта Земли, устройстве Солнечной системы, самом парке. Балашовцы прошли символический маршрут 108 минут (именно столько длился полет Юрия Гагарина), посетили мемориальный комплекс, а также посетили место приземления Гагарина.

- Все мы сошлись во мнении о том, что это бесподобная экскурсия. Экскурсоводы очень интересно рассказывали про Юрия Гагарина, про Энгельс. Думаю, что все будут довольны этой поездкой, - рассказала Елена Панина из Балашовской городской ветеранской организации.

Лекция в Парке Победы

В заключении поездки группа посетила Парк Победы в Саратове. Там состоялась экскурсия в Музее боевой и трудовой славы, гостям показали Национальную деревню, а также угостили настоящим русским ужином в Боярской избе. Там же с балашовцами встретилась сама Мария Усова. Несмотря на то, что поездка уже подходила к концу, парламентарий успела обсудить с избирателями множество важных вопросов. Балашовцы, как всегда, показали живой интерес к развитию и процветанию собственного района. Поднимался вопрос возвращения ветеранских льгот, культурного развития края и других мер социальной поддержки. Звучали слова благодарности лично парламентарию за организацию поездки, всем, кто помогал в проведении экскурсии, а также коллективу «Комсомольской правды», освещавшему мероприятия. Одна из пенсионерок призналась, что уже более 60 лет выписывает нашу газету.

Обед в Баярской избе

- Я ваш подписчик с 14 лет! – призналась ветеран-железнодорожница Надежда Калашникова.

Мария Усова обещала не оставить запросы избирателей без внимания и вскоре встретиться с ними вновь.