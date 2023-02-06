Под Саратовом волонтеры обнаружили почти 100 мертвых собак и кошек в мешках для мусора

Точное количество погибших до сих пор неизвестно

В Саратове волонтеры обнаружили почти 100 мертвых собак и кошек. Окоченевшие трупы животных бросили на свалке. О страшной находке рассказала волонтер Олеся Ахмерова в своей группе ВКонтакте.

Фото: Олеся Ахмерова

Трупы животных были обнаружены в селе Юрьевка, где расположен приют для бездомных животных «Рич». Волонтеры приехали, чтобы покормить собак и увидели окоченевшие трупы. Они лежали на заднем дворе в мешках, вместе с остальным мусором, оставленным для вывоза.

Совместно с Саратовской Межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных волонтеры насчитали 79 трупов собак разного возраста, а также 11 мертвых кошек и котят. Точное количество погибших особей до сих пор неизвестно, потому что один контейнер не удалось опустошить: его содержимое смерзлось в одну сплошную ледяную глыбу.

Фото: Олеся Ахмерова

Как сообщает зоозащитница, вывоз мусора из контейнера последний раз производился 20 января, следовательно, 90 трупов поступило всего за 15 дней.

После огласки инцидента, ситуация в Юрьевке привлекла внимание прокуратуры. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство проводит проверку исполнения ветеринарного и иного законодательства в приюте. Причины смерти животных устанавливаются. На место выехала прокурор Гагаринского административного района Саратова Дина Бахтеева.

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