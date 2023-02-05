На пожаре в Саратове пострадали младенец и пожилой мужчина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня утром, 5 февраля, на пожаре в Заводском районе Саратова пострадали младенец и пожилой мужчина, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в 6.10, горел дом по адресу Орджоникидзе, 2Б. Очаг возгорания располагался в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Квартира была полностью охвачена огнем, часть огня вырвалась на лестничный марш в подъезде и на два вышерасположенных балкона. В здании создалось сильное задымление. Площадь пожара составила 47 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

При помощи спасательных лестниц пожарным пришлось вывести 18 человек. По предварительной информации, на пожаре пострадали два человека: 67-летний мужчина и мальчик полутора лет. Пожилой саратовец получил ожоги, а у ребенка диагностировано отравление продуктами горения. Оба они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Как сообщает МЧС, на тушение выезжали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, организована проверка по факту пожара, в результате которого пострадали граждане. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Заводского района Саратова Артур Воеводин.