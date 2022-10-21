В Саратовской области будут теплые выходные и похолодание после

Золотая осень продолжается Фото: Иван Макеев

В Саратовской области будут теплые выходные, однако после них в регион придет похолодание. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

В эти выходные, 22 и 23 октября, погода в Саратовской области улучшится. Принесенные циклоном осадки должны выпасть в пятницу, а к выходим дождевые тучи покинут территорию области и отойдут в сторону Оренбуржья. Атмосферное давление при этом повысится, облака на небе станут гуще. В субботу и воскресенье в регионе наступит погода антициклонального типа, осадки не прогнозируются на эти два дня. В области будет преобладать ветер северной четверти, который дует со скоростью 3 – 8 метра в секунду. Ближайшей ночью в Левобережье возможны порывы до 12 – 14 метров в секунду.

Температура воздуха на выходных понизится, однако удержится в рамках климатической нормы для этого сезона. Ночью на улице будет от 1 до 6 градусов выше нуля, при прояснении в северных районах области от 0 до -3 градусов. В субботу днем столбик термометра показывает от 4 до 9 градусов тепла, в воскресенье от 7 до 12 градусов.

В понедельник в Саратовскую область вновь придет атмосферный фронт. Он пройдет через весь регион, так что доджи можно ожидать во всех районах. Затем погода вновь улучшится.

В гидрометцентре также акцентировали внимание на том, что саратовским автомобилистам следует быть осторожнее. Из-за минусовых температур в ночные часы, на трассах может быть гололед, а утренняя дымка ухудшает видимость.

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