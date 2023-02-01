В микрорайоне «Городские просторы» открылась поликлиника – она будет обслуживать 16 тысяч человек

Главврач Наталья Квитчук в кабинете новой поликлининки

В микрорайоне «Городские просторы» в Саратове открылся новый филиал поликлиники № 16. Это современное и многопрофильное медицинское учреждение, способное обслуживать 16 тысяч человек. Корреспондент «Комсомольская правда-Саратов» пообщался с главврачом филиала Натальей Анатольевной Квитчук, чтобы подробнее узнать о том, какую пользу поликлиника принесет саратовцам.

Решение об открытии филиала принимало правительство Саратовской области. Жильцы микрорайона "Городские просторы" неоднократно обращались к властям по этому вопросу. Район тут новый, людей проживает много, в том числе семей с детьми, и им всем необходимо получать медпомощь. Ранее местным жителям приходилось обращаться в 1-ю межрайонную поликлинику, что расположена достаточно далеко, однако теперь новая поликлиника появилась в шаговой доступности.

Для записи есть удобный сенсорный экран

- Мы берем район Городские просторы, микрорайон Романтиков, район улицы Ипподромной, который к нам прилегает. Мы возьмем близлежащую территорию, чтобы людям было удобно до нас добираться.

По нормативной документации мощность филиала составляет 100 посещений в смену. Но на первом этапе мы планируем обслуживать 16 тысяч населения - это примерно 9 терапевтических участков, - рассказала Наталья Квитчук.

Строительство корпуса началось в 2021 году и заняло 1,5 года. Проект реализовала компания "Кронверк". Внутри сделан современный ремонт с уютным дизайном. Сейчас учреждение находится на стадии получения лицензии. В начале февраля оно распахнет свои двери.

Проект по строительству был реализован за 1,5 года

Место под медицинское учреждение было предусмотрено заранее, когда застраивался жилой микрорайон. Впервые в структуре саратовской поликлиники появится стоматологическое отделение, где местным жителям будет оказываться помощь по терапии и ортопедии.

Площадь здания достаточная, чтобы разместить всех специалистов посменно.

- Вся диагностическая база также находится здесь: рентген, флюорография, маммография, УЗИ, вся функциональная диагностика – ЭКГ, эхоэлектроэнцефалия. Филиал предоставляет услуги миографии, при которой исследуется нервно-мышечный аппарат. Это новый аппарат и новый вид исследования не только для нашей поликлиники, но и для всего нашего объединения. У нас будут работать кабинет реабилитации, просторный физиокабинет, кабинет массажа. Сейчас работы почти завершены.

Впервые в Саратове в поликлинике открылось отделение стомотологии

На первом этапе будет работать 40 сотрудников. Со временем количество врачей и медсестер будет увеличиваться. Жителей микрорайона готовы принять лор, окулист, хирург, невролог, онколог, эндокринолог. Наиболее востребованные специалисты будут работать на ставку ежедневно. Уролог, гастроэнтеролог будут работать по графику. Узкие специалисты также предоставляют услуги, - пояснила Наталья Анатольевна.

Благодаря современному оборудованию и логистике посещение медучреждения станет для пациентов комфортным и необременительным. При записи на прием используется электронная очередь, есть электронное расписание. На инфомате есть блоки, где пациенты могут получить информацию по диспансеризации, прохождению исследований. Там можно оставить свои отзывы, жалобы, обращения. Информация распределена по блокам, экран сенсорный.

Главным достоинством филиала главврач называет комплексный подход.

- Пациент может прийти и получить все услуги в одном месте. Мы пролицензировали те виды деятельности, которых у нас не было на базе основной поликлиники. Это стоматология, травматология, ортопедия, паллиативная помощь.

- Саратовцы уже спешат на прием в новую поликлинику. Два письменных обращения было уже, с вопросом, когда поликлиника начнет работу. Недавно к нам зашел мужчина. Мы спрашиваем: «Вы куда?», а он: «Я на прием в поликлинику». Мы же еще не начали работу [смеется]! Пока пригласили его на прием в основную, но скоро у нас по плану открытие! Квалифицированную помощь смогут получить тысячи саратовцев,- поделилась глава учреждения.

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