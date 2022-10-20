Мария Усова: жители новостройки в Энгельсе остались без школы и требуют справедливости

Заседание круглого стола 20.10.22

Сегодня, 20 октября, в Саратовской областной Думе прошло заседание круглого стола на тему «О реализации законодательства о комплексном развитии территорий, в том числе своевременном вводе в эксплуатацию объекта инфраструктуры». Несмотря на различные проекты, реализуемые на всех уровнях власти, в Саратове и Энгельсе эта проблема все еще стоит очень остро, так что обсуждение вышло очень напряженным. В частности, острый вопрос подняла депутат облдумы и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

- Ко мне обратились жители города Энгельса из ЖК «Облака», расположенного по адресу Красноармейская, 88А. На данный момент у них идет судебное разбирательство с администрацией муниципалитета, однако предъявляют они претензии застройщику СК «Новый век». Горожане рассказали, что изначально, по представленному им проекту, строительство двух «свечек» шло на трех земельных участках. Застройщик обещал жителям использовать переданные ему территории под новую школу. Когда же строительство многоэтажек было завершено, один из участков был огорожен забором и передан на другие нужды. Школы жители комплекса так и не дождались. Возникает вопрос, как так получилось, - подняла вопрос Мария Усова.

Основатель компании СК «Новый век» Романи Саджая эмоционально отреагировал на этот вопрос и заявил, что впервые слышит о проблемах с ЖК «Облака». Отсутствие школы в микрорайоне он объяснил тем, что для ее постройки необходимо снести еще три-четыре дома, а эту проблему уже три года не могут решить. Речь, по-видимому, шла о зданиях муниципальных предприятий, расположенных по соседству с ЖК «Облака».

Депутат облдумы Владимир Есипов заявил о необходимости обращения по этому вопросу в правоохранительные органы.

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