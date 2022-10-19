В Саратовской области ввели базовый уровень готовности: что это значит

Роман Бусаргин получил новые полномочия

Сегодня, 19 октября, Президент России Владимир Путин ввел базовый уровень готовности в Саратовской области. Он подписал соответствующий указ.

Саратовская область вошла в число регионов, где вводится базовый уровень готовности. Глава региона Роман Бусаргин отметил, что никаких ограничений, в том числе на передвижение, в регионе нет.

- Усилим охрану общественного порядка и меры безопасности на важных объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры. Общий перечень мер, сроки, особенности и порядок их реализации будут определяться решениями губернатора Саратовской области с учетом текущей ситуации, - отметил Бусаргин.

Согласно постановлению, каждому региону РФ с 20 октября присуждается один из четырех уровней реагирования:

военное положение (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)

средний уровень реагирования (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь)

уровень повышенной готовности (другие регионы Центрального и Южного федеральных округов)

уровень базовой готовности (остальные регионы страны, включая Саратовскую область).

Каждый уровень наделяет губернатора дополнительными полномочиями. В соответствии с указом Владимира Путина губернатор Роман Бусаргин обязан:

- удовлетворять потребности вооруженных сил;

- усиливать охрану общественного порядка, важных объектов и населения;

- вводить при необходимости особые режимы работы коммунальных, транспортных, энергетических предприятий.

Сегодня в соответствии с указом президента в Саратовской области создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Роман Бусаргин. В состав штаба вошли главы органов исполнительной власти, депутаты Саратовской областной думы, представители Минобороны РФ, руководители силовых ведомств, Росгвардии, пограничной службы и других структур.