Детская шалость чуть не привела к трагедии: в Саратовской области спасли от пожара женщину с четырьмя детьми

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области от пожара спасли женщину с четырьмя детьми, о чем рассказали в региональном управлении МЧС сегодня, 24 января.

Трагедия чуть не случилась в городе Красноармейск. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 15.22 по местному времени. Очаг возгорания располагался в квартире пятиэтажного дома в 5-м микрорайоне. В квартире на четвертом этаже, где проживает многодетная семья, создалось сильное задымление. Хозяйка жилья, женщина с четырьмя малолетними детьми, была вынуждена выбраться на балкон квартиры и ждать помощи пожарных там. На улицы в этот момент было -13 градусов мороза.

Семья, в квартире которой начался пожар

Прибывшие на вызов специалисты 43-й пожарно-спасательной части Красноармейска вскрыли дверь и зашли в задымленную квартиру. Пожарные вывели женщину и детей, укутав их в одеяла. Спасенные оказались на свежем воздухе. На пожаре в итоге никто не пострадал.

Сейчас многодетная семья находится у соседей. В причинах ЧП разбираются дознаватели. По предварительной версии, пожар возник в результате детской шалости. Шестилетний мальчик играл с зажигалкой. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

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