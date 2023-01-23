В Саратовскую области вернутся плюсовые температуры

Зимний Саратов Фото: Наталья Иванова

На текущей неделе погода в Саратовской области сильно не поменяется. Такой прогноз дает в региональном гидрометцентре синоптик Светлана Цветайло.

- С 23 января по выходные в регионе сохраняется антициклональный характер погоды. Мы находимся в центре антициклона, а эта зона обычно характеризуется спокойным, устойчивым характером погоды.

Прогнозируется отсутствие осадков, облачность или переменная облачность. В ближайшие трое суток в Саратовской области будет дуть слабый, неустойчивый ветер, легко меняющий направление. Его движение будет завесить от застройки в конкретном районе или рельефа местности. За счет этих нюансов скорость ветра будет варьироваться от 1 до 5 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составляет от 15 до 20 градусов ниже нуля. В южных районах, на границе с Волгоградской областью, а также на западе региона, на границе с Воронежской и Тамбовской областями, в темное время суток будет от -8 до -13 градусов.

Днем сильным морозов саратовцам можно не опасаться. Благодаря устойчивому атмосферному фронту и малому количеству снега воздух прогревается достаточно хорошо. Температура воздуха колеблется в интервале от -5 до -10 градусов. В отдельные часы температура на северо-востоке области опустится до -12 градусов. В южных, юго-западных и юго-восточных муниципалитетах столбик термометра показывает днем от -2 до +1 градуса. Наиболее вероятно возвращение плюсовых температур в Александрово-Гайском и Новоузенском районах. Снежный покров там практически отсутствует, а открытая черная земля, как известно, лучше прогревается под солнечными лучами. Такая картина по погоде установилась в регионе, - объяснила синоптик.

В Саратове ночью на улице будет от -16 до -14 градусов в центральной части города и от -19 до -16 на окраинах спальных районов. В дневные часы столбик термометра показывает от -8 до -6 градусов мороза. Небо при этом остается ясным и лишь ближе к выходным его затянет облаками. Ближе к концу недели стоит ожидать выпадение осадков в виде снега.

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