Эксперт-психолог: после праздников лучше не спешить, не заниматься глобальными проектами

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали, как вернуться к работе после праздников

18 января в пресс-центре «КП-Саратов» прошел круглый стол на тему «Как вернуться к работе после праздников». Участвовали: руководитель региональной организации «Дом трезвости» Наталия Александровна Королькова, врач-психотерапевт высшей категории «Саратовского городского психоневралогического диспансера» Ирина Олеговна Удовенко, медицинский психолог ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» Елена Владимировна Арленинова, старший медицинский психолог Областной психиатрической больницы Святой Софии Екатерина Юрьевна Кузьмичева, клинический психолог и символдрама-терапевт Ксения Олеговна Белоусова, врач нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Альбертович Рахов.

В рамках встречи саратовцам рассказали о главных проблемах, которые возникают у людей после новогодних каникул.

- Удивительно, но переизбыток гормона радости в праздники сам по себе становится проблемой. Ведь по их завершению у человека остается чувство опустошенности и нехватки эмоций. Помимо эмоциональной, многие люди испытывают и финансовую опустошенность в связи с серьезными тратами на праздничные мероприятия и подарки. У людей возникает раздражение, тревожность и чувство вины. Нельзя забывать про социальные факторы, поскольку на фоне алкоголизации во время праздничных каникул возникают конфликты и недопонимания. Новым источником стресса сейчас являются соцсети: люди начинают сравнивать свою жизнь и возможности с другими, более успешными людьми, и результаты сравнений могут их расстроить, - рассказала медицинский психолог ГУЗ СГПНД Елена Арленинова.

Отвечая на вопрос, как же справляться с возникающими трудностями и влиться в рабочий процесс с наименьшими потерями, Елена Владимировна отметила, что в первую очередь необходимо нормализовать свое физическое здоровье.

- После праздников необходимо восстановить питание и сон, восполнить витаминный дисбаланс. Выработку гормона радости также повышает физическая активность. В целом, выходя из праздников необходимо постепенно насыщать жизнь полезными событиями, - пояснила специалист.

Врач-психотерапевт высшей категории «Саратовского городского психоневрологического диспансера» Ирина Удовенко предложила благотворно проводить праздники и делить их на несколько этапов.

- Нужно двигаться от наиболее активного, к менее активному периоду, завершая временем на подготовку к работе. Так быстрее получится вернуть себе работоспособность после праздников, справиться с посленовогодней депрессией и вернуться к повседневным нагрузкам, - посоветовала Ирина Олеговна.

Старший медицинский психолог Областной психиатрической больницы Святой Софии Екатерина Кузьмичева посоветовала не спешить заниматься глобальными проектами сразу после выхода на работу. Вливаться нужно постепенно.

- Не нужно переживать о недостаточной активности, она обязательно возобновится и в первое время лучше давать себе посильную нагрузку. Эти простые меры способны снизить постпраздничный синдром. В выходные необходимо заниматься тем, что доставляет удовольствие. Очень важно высыпаться и для поднятия настроения начинать планировать следующие выходные или отпуск. Для тех, кто испытывает негативные эмоции, в связи с выходом на работу необходимо поработать над осознанием того, почему она вам дорога и какие положительные моменты с ней связаны. А если вы все же не можете найти ни одного положительного момента, придется призадуматься о смене работы, - рассказала Екатерина Юрьевна и с этим мнением согласились все эксперты.

- Даже при нелюбимой работе важно осознавать свои цели. Это может быть как момент зарабатывания денег, так и успешность в выполнении своей работы, особенно это касается рутинной и монотонной деятельности, от которой быстро устают. Для этого, как сказала Наталия Королькова, нужно выстроить простую схему от «что я хочу» к тому «что нужно сделать» и «что я должен получить».

По словам клинического психолога и символдрама-терапевта Ксении Белоусовой, не все обладают способностями быстро переключаться от одного вида деятельности к другому, поэтому в рабочий ритм после праздников лучше входить постепенно, главное – не критиковать себя слишком строго: не брать после длительного перерыва непосильную ношу, распределять рабочие задачи по приоритетности, чуть чаще делать перерывы на отдых. Иначе, как в спорте, это может обернуться травмой, но только не физической, а психологической (чувством вины, неуверенностью, плохим настроением). Наибольшие проблемы с выходом на работу испытывают перфекционисты, которые не умеют расслабляться и качественно отдыхать, не думая о рабочем процессе, и наоборот, люди с низкой ответственностью склонные к зависимостям, которые не понимают своих целей и не умеют выстроить свой жизненный путь.

Врач нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Рахов обратился к тем, кто в праздничные дни злоупотреблял распитием спиртных напитков и рассказал о критериях запоя.

- Главным тревожным признаком является наличие опохмеления во время плохого самочувствия, невозможность остановиться и провалы в памяти, - отметил специалист.

Дмитрий Альбертович заметил, что в России наиболее популярно кодирование, нежели социальные программные методы выхода из зависимости и рассказал о том, что кодирование от алкогольной зависимости может проводить любой опытный врач нарколог, с поправкой на необходимость проведения процедуры в клинике, а не на дому. Для того, чтобы выбрать центр лечения алкоголизма, потребителю стоит ознакомиться с имеющимися лицензиями и отзывами о центре, а также с возможностью анонимного лечения.

Подводя итоги полезной и продуктивной беседы, хочется сказать, что все сошлись во мнении о необходимости ограничения злоупотребления спиртными напитками, нацеленности на здоровый образ жизни, не только в плане физического оздоровления организма, но и психологической осознанности, мотивации и заботы о своем психическом состоянии.

Если подходить к отдыху осознанно и заранее продумывать план действий на праздничные и выходные дни, а также осознавать свои жизненные цели, то и выход на работу будет неболезненным и принесет новые эмоции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.