В Саратовской области начало недели будет пасмурным и дождливым

Городские ливнёвки ждёт очередное испытание Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики рассказали о погоде на неделю. В Саратовскую область вернулась осень. Подробностями с «Комсомолкой» сегодня, 3 октября, поделился специалист регионального гидрометцентра Дмитрий Мытарёв.

- В течение недели нас ожидает неоднородный характер погоды. В первую половину недели по территории области пройдёт циклон. Будет преобладать облачная и пасмурная погода. В большинстве районов области – дождь различной интенсивности, он будет идти с перерывами. Также повышенный ветровой режим – южный, 6-11 метров в секунду, с порывами – до 15-18 м/с, - рассказал синоптик.

Сегодня-завтра по ночам обещают от 10 до 15 градусов тепла, днём – 12-17, при дожде – 9-11.

- Во второй половине недели к нам поступит относительно прохладная воздушная масса. Вырастет атмосферное давление, будет формироваться антициклональный тип погоды. Со среды ожидается переменная облачность, без осадков. По ночам – 4-9 градусов, днём – 13-19. Сухая относительно тёплая погода сохранится и в выходные, - уточнил Мытарёв.

В Саратове сегодня и завтра ожидается от 12 до 14 градусов тепла, как днём, так и ночью, во время дождя – от 9 до 11 градусов. Со среды и до конца недели по ночам – 5-7 градусов выше нуля, днём – 15-17, без осадков.

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