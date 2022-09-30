В Саратовской области будут аномально теплые и дождливые выходные

Второй месяц осени начинается тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в Саратовской области будут теплыми, но дождливыми. Подробнее о погоде на 1 и 2 октября рассказала специалист регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

Синоптик обозначила, что определяться погодные условия будут циклоном. Средние температуры в ближайшие два дня будут выше климатической нормы на 4-6 градусов.

Этой ночью термометры покажут от 7 до 12 градусов выше нуля. Завтра днём обещают от 18-ти до 23-х. В ночь на воскресенье будет ещё теплее – прогнозируют от 10-ти до 15-ти градусов. 2 октября, как выяснили синоптики, нас ждут температуры от 19-ти до 24-х градусов.

Ночь перед понедельником также будет тёплой – от 10-ти до 15-ти. А вот первый день следующей рабочей недели уже будет чуть более прохладным – обещают от 15-ти до 20-ти градусов выше нуля.

В субботу в Правобережье ожидаются кратковременные дожди. А в воскресенье осадки выпадут уже почти на всей территории области, местами обещают даже грозы. К понедельнику в регион придёт холодный фронт – он принесёт дожди в Правобережье.

Ветер также в выходные порадует: южная четверть – от 6 до 11 метров в секунду. В воскресенье во время гроз порывы могут достигнуть 15-ти м/с.

Васильева отдельно отметила, что понедельник будет очень ветреным – порывы до 15-20 метров в секунду.

В Саратове по ночам от 11-ти до 13-ти градусов тепла, днём до 20-ти. Дождь обещают завтра вечером, временами также будут выпадать осадки в течение воскресенья. В следующий раз дождь прогнозируют поздним вечером в понедельник.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.