После выхода с праздников саратовцев ждут экстремальные холода

Саратовцев ожидают холода

В Саратовской области ожидаются морозы до -35 градусов. На протяжении всей недели в регионе сохранится погода антициклонального характера. Такой прогноз дают синоптики областного гидрометцентра.

На небе можно наблюдать переменную облачность. Существенных осадков на неделе не ожидается. С 10 по 11 января в регионе ожидается ветер переменных направлений, 12 – 13 января он сменит направление на южное. В ближайшие два дня скорость ветра в регионе составляет 2 – 7 метров в секунду, а во второй 4 – 9 метров в секунду.

Температурный фон в первую после новогодних праздников неделю будет экстремально низкий. На ближайшие двое суток в северо-восточных районах области ожидаются сильные морозы. Ночью столбик термометра опустится до -35 градусов. На остальной территории области ночной температурный фон колеблется в диапазоне от -25 до -32 градусов. Дневные температуры ожидаются между -17 и -22 градусами.

Во второй половине недели морозы в Саратовской области слегка утихнут. Ночные температуры установятся в интервале от -21 до -26 градусов и составляют в большинстве районов от -15 до -20 градусов днем. В юго-западных муниципалитетах от -19 до -20 градусов ночью и от -11 до -13 градусов в светлое время суток.

Как обращают внимание синоптики, такие низкие температуры являются для нашего региона аномальными. Отклонение от климатической нормы составляет 9 градусов.

На дорогах сохраняется гололедица, так что автолюбителям следует быть аккуратнее.

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