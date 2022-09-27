После объявления частичной мобилизации в Саратове активизировались мошенники

Саратовцы жалуются в соцсетях

Саратовцы жалуются на «мошенников мобилизации». В соцсетях жители региона делятся своими историями. «КП-Саратов» рассказывает о некоторых случаях и просит вас поделиться своими историями.

Так, намедни в одном из городских сообществ опубликовали скриншот сообщения, пришедшего в мессенджер автору поста. Мошенник представляется сотрудником военкомата и «предупреждает» горожанина о включении в мобилизационный список. За 100 тысяч рублей неизвестный предлагает «убрать досье из списков первичной мобилизации» (видимо, в головах мошенников живы ещё старые схемы – «вакцинацию» заменили на «мобилизацию»). Незнакомец предупреждает – если придёт повестка, цена может вырасти до полумиллиона, а то и больше.

Скрин выложили в сеть

Мы проверили указанный номер в приложении для отслеживания тегов в записных книжках разрешивших к ним доступ пользователей. Все три пометки оказались предупреждением о мошенничестве, причём именно мобилизационной тематики.

В редакцию «Комсомолки» также обратилась жительница Саратова Ксения. Она рассказала, как её сестре позвонили с незнакомого номера. Собеседник истерически кричал: «Мама, мне повестка пришла, надо срочно деньги заплатить, военный комиссар предлагает 100 тысяч, пожалуйста, мама!» Оказалось, что, кроме двухлетней дочери, у неудавшейся жертвы мошенника детей нет.

В региональном МВД нам сообщили, что заявлений пострадавших от рук «мошенников мобилизации» пока не поступало. Там также уточнили, что не знают, как именно можно классифицировать подобные случаи, следовательно, о предполагаемом наказании для таких злоумышленников тоже сказать ничего нельзя.

«КП-Саратов» предлагает вам, дорогие читатели, поделиться историями взаимодействия с «мошенниками мобилизации». Пишите нам на электронную почту: radiokp-saratov@yandex.ru.

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