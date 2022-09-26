Под конец сентября на Саратовскую область обрушатся дожди

Конец сентября выдался достаточно дождливый Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о погоде на неделю. Конец сентября в Саратовской области будет относительно теплым, но, тем не менее, дождливым и ветреным. Подробностями с «Комсомолкой» сегодня, 26 сентября, поделилась специалист регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

- На наступившей неделе в Саратовской области сохранится неустойчивый характер погоды. По-прежнему он будет формироваться под влиянием циклонов, которые с запада на восток перемещаются на европейскую часть России. Их фронтальные разделы определят погоду и в нашей области. Поэтому будет облачно с прояснениями. В ближайшую ночь и днём в пятницу по всей области существенных осадков не ожидается, а в остальные дни дожди пройдут в большинстве районов, - рассказала синоптик.

Этой ночью обещают от 2 до 7 градусов тепла; завтра днём – +11°С…+16°С, на юго-востоке – до 19-ти градусов. В среду, четверг и пятницу будет от 7 до 12 по ночам и днём – +14°С …+19°С, на юго-востоке до 22-ух; днём в пятницу – +12°С…+17°С.

- Несмотря на то, что конец сентября выдался достаточно дождливый, средние температуры выше нормы на 2 градуса, - отметила Васильева.

Ветер в начале недели юго-восточный, с четверга сменит направление на западное. Средняя скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, при прохождении фронтов – до 15-16 м/с.

В Саратове этой ночью от 5 до 7 градусов тепла, завтра днём – от 14-ти до 16-ти; в среду и четверг по ночам обещают от 10-ти до 12-ти, днём – от 16-ти до 18-ти, а в пятницу ночью – 8-10, днём – 14-16. Дождь прогнозируют этой ночью и в среду-четверг.

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