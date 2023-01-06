В Облспасе и ГИБДД региона рассказали саратовцам о правилах безопасного автопутешествия зимой

Фото: Архив КП

В Саратовскую область вчера ночью прошел обильный снегопад, вызванный циклоном. Ночью в Сочельник и в Рождество в регион придет серьезное похолодание, на севере области возможны температуры около 30 градусов ниже нуля. Такая погода сохранится до окончания недели новогодних праздников.

Глава регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин рассказал в своем Телеграм-канале жителям области, как провести безопасную поездку в зимние праздничные дни.

Спасатель начал с описания необходимых для любой поездки за город зимой вещей и инструментов.

Так, в багажнике обязательно должны быть: лопата для расчистки дороги, при необходимости; мешок с мелкой щебенкой или песком, чтобы самостоятельно съезжать с наледей или колеи на пути; теплая одежда и одеяло; термос и небольшой запас продуктов, светодиодный фонарь, питающийся от батареек.

Руководитель Облспаса напомнил, что взять с собой обязательные круглый год предметы: аптечку, огнетушитель, домкрат, кабели для «прикуривания» аккумулятора, баллонный ключ, насос-компрессор и буксировочный трос. Все эти предметы помогут дождаться помощи.

Юрин отметил, что в случае ЧП не стоит надеяться на собственные силы, и призвал граждан всегда следить за прогнозом погоды и зарядом батареи мобильного телефона, с которого можно вызвать помощь.

— Если вы заблудились, сбились с дороги, завязли в снегу или автомобиль заглох – не надейтесь на собственные силы. Сразу же звоните в экстренные службы по единому номеру 112.

Диспетчер определит ваше географическое положение с помощью системы ЭРА «Глонасс» и направит к вам специалистов, которые окажут необходимую помощь. — попросил глава саратовского Облспаса.

В региональной Госавтоинспекции попросили жителей региона соблюдать безопасный скоростной режим и ехать с минимальной скоростью в случае снегопада.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дороге и помнить об увеличении тормозного пути.

— Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Такие аварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов.

Кроме того, дорожные полицейские призывают водителей не создавать помех для работы снегоуборочной техники. — напомнили в ГИБДД.

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