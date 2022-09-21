Кого призовут на военную службу в Саратовской области во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Призывник во время прохождения медицинской комиссии
Фото: Виталий ТИМКИВ
Сегодня, 21 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации россиян. «Комсомолка» рассказывает, что ждет жителей Саратовской области.
Первым сегодня на эту тему высказался губернатор Роман Бусаргин. В своём Telegram-канале он пишет:
- Областную призывную комиссию по мобилизации возглавляю лично. Задачи по количеству призывников и срокам мобилизации, поставленные Министерством обороны РФ, Саратовской областью будут выполнены.
Как рассказали «Комсомолке» в региональном военкомате, в Саратовской области мобилизовать планируют порядка шести тысяч человек. Повестки уже поступили в комиссариат – рассылать их начнут завтра-послезавтра.
Также в военкомате отметили, что первая волна мобилизация должна будет закрыться гражданами, имеющими боевой опыт (Чечня, Сирия и так далее). А это значит, что обычным срочникам ждать повестки пока не придётся.
Начальник пункта по набору на контрактную службу в Саратовской области Дмитрий Васильев уточнил, что мобилизация его сферы деятельности не касается. Напомним, в президентском указе говорится о том, что призванные на СВО граждане получат такое же, как и у контрактников, денежное вознаграждение.
Глава саратовского регионального отделения всероссийской ветеранской организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов считает объявление частичной мобилизации своевременным решением.
- Нужно понимать, что наши вооруженные силы воюют со всем Западом и частичная мобилизация нам нужна. Призывают не всех, а только представителей тех военных специальностей, в которых есть необходимость для государства. Главное сейчас – это понимание угрозы общего врага, - заявил Сергей Авезниязов.
В Саратове военкоматы расположены по следующим адресам:
Военный комиссариат Саратовской области
Мирный переулок, 12
Телефон:
+7 (8452) 73-48-09 (приемная)
+7 (8452) 26-20-66
+7 (8452) 27-14-82
+7 (8452) 26-46-59
Военный комиссариат
Саратов, Рабочая улица, 154
+7 (8452) 50-41-11
Военный комиссариат
Саратов, Северная улица, 4
+7 (8452) 28-22-53
Военный комиссариат
Саратов, улица Осипова, 16а
пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
пт: с 08:00 до 15:45
+7 (8452) 72-68-01
Военный комиссариат
Саратов, улица Симбирцева, 9
пн-пт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
+7 (8452) 22-78-78
Военный комиссариат
Саратов, Гвардейская улица, 1б
пн-чт: с 08:00 до 17:00
пт: с 08:00 до 16:00
+7 (8452) 63-07-82
+7 (8452) 63-35-13
Военный комиссариат
Саратов, проспект Энтузиастов, 64а
пн-ср: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
пт: с 08:00 до 15:45
+7 (8452) 92-14-46
Военный комиссариат
Саратов, Тверская улица, 53
+7 (8452) 63-24-54
Военный комиссариат
Энгельсский район, Энгельс, Телеграфная улица, 34
вт, ср, пт: с 08:00 до 12:00
пн: с 08:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 12:45
+7 (8453) 95-33-70
+7 (8453) 56-97-70
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