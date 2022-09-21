Кого призовут на военную службу в Саратовской области во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Призывник во время прохождения медицинской комиссии Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня, 21 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации россиян. «Комсомолка» рассказывает, что ждет жителей Саратовской области.

Первым сегодня на эту тему высказался губернатор Роман Бусаргин. В своём Telegram-канале он пишет:

- Областную призывную комиссию по мобилизации возглавляю лично. Задачи по количеству призывников и срокам мобилизации, поставленные Министерством обороны РФ, Саратовской областью будут выполнены.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном военкомате, в Саратовской области мобилизовать планируют порядка шести тысяч человек. Повестки уже поступили в комиссариат – рассылать их начнут завтра-послезавтра.

Также в военкомате отметили, что первая волна мобилизация должна будет закрыться гражданами, имеющими боевой опыт (Чечня, Сирия и так далее). А это значит, что обычным срочникам ждать повестки пока не придётся.

Начальник пункта по набору на контрактную службу в Саратовской области Дмитрий Васильев уточнил, что мобилизация его сферы деятельности не касается. Напомним, в президентском указе говорится о том, что призванные на СВО граждане получат такое же, как и у контрактников, денежное вознаграждение.

Глава саратовского регионального отделения всероссийской ветеранской организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов считает объявление частичной мобилизации своевременным решением.

- Нужно понимать, что наши вооруженные силы воюют со всем Западом и частичная мобилизация нам нужна. Призывают не всех, а только представителей тех военных специальностей, в которых есть необходимость для государства. Главное сейчас – это понимание угрозы общего врага, - заявил Сергей Авезниязов.

В Саратове военкоматы расположены по следующим адресам:

Военный комиссариат Саратовской области

Мирный переулок, 12

Телефон:

+7 (8452) 73-48-09 (приемная)

+7 (8452) 26-20-66

+7 (8452) 27-14-82

+7 (8452) 26-46-59

Военный комиссариат

Саратов, Рабочая улица, 154

+7 (8452) 50-41-11

Военный комиссариат

Саратов, Северная улица, 4

+7 (8452) 28-22-53

Военный комиссариат

Саратов, улица Осипова, 16а

пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45

пт: с 08:00 до 15:45

+7 (8452) 72-68-01

Военный комиссариат

Саратов, улица Симбирцева, 9

пн-пт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00

+7 (8452) 22-78-78

Военный комиссариат

Саратов, Гвардейская улица, 1б

пн-чт: с 08:00 до 17:00

пт: с 08:00 до 16:00

+7 (8452) 63-07-82

+7 (8452) 63-35-13

Военный комиссариат

Саратов, проспект Энтузиастов, 64а

пн-ср: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45

пт: с 08:00 до 15:45

+7 (8452) 92-14-46

Военный комиссариат

Саратов, Тверская улица, 53

+7 (8452) 63-24-54

Военный комиссариат

Энгельсский район, Энгельс, Телеграфная улица, 34

вт, ср, пт: с 08:00 до 12:00

пн: с 08:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 12:45

+7 (8453) 95-33-70

+7 (8453) 56-97-70

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