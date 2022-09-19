В ДТП в Саратове пострадали 15 человек

Фото: Областная служба спасения

ДТП в Октябрьском районе Саратова: пострадало 15 человек.

Сегодня, 19 сентября, примерно в 17:50 в Саратове произошло страшное ДТП. Напротив дома №114 по улице Политехнической маршрутное такси Mercedes маршрута №57 под управлением водителя 57 лет въехало в столб на полном ходу.

Пострадало 15 человек, одного из пострадавших — 58-летнего мужчину — увезли в больницу в тяжелом состоянии, отметили в облспасе. Практически у всех сочетанные травмы, ушибы и переломы. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу, городскую клиническую больницу № 1, вопрос стоит на контроле лично у главы минздрава Олега Костина.

На месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов, начальник УБЖ Саратовской области Юрий Юрин. По информации ГУ МВД, водитель в момент происшествия был трезв. Сообщается, что автомобиль оттащили от столба краном, столб под напряжением и существует опасность обрушения линии электропередач.

Проверку по факту ДТП организовала Прокуратура Саратовской области и сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Руководитель «Транспортного управления» совместно с перевозчиком начал служебное расследование. Об этом сообщает и.о. главы Саратова Лада Мокроусова.

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