В Саратовскую область вернется потепление, но дожди не уйдут

Туман в Саратове

На предстоящих выходных в Саратове будет теплая погода с дождями. Такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

- В выходные дни в регионе установится теплая погода с дождями. Дожди, однако, будут не сильные, а легкие. В субботу в ночные и утренние часы на большей части региона пройдут кратковременные осадки. Днем, в большинстве левобережных районов дожди продолжатся, там же возможны грозы. В воскресенье дожди в дневные часы ожидаются в районах Правобережья.

В понедельник на территорию области с востока принесет холодный атмосферный фронт. Он будет двигаться по региону на запад. Из-за него в большинстве районов также ожидаются дожди и грозы. При грозах ожидается усиление ветра. Самые сильные порывы ожидаются днем в воскресенье. В течении суток 19 сентября скорость ветра может достигать 19 метров в секунду.

Температурный режим установится на 3 – 5 градусов выше норма – это почти что летний уровень. В ближайшие сутки, 17 сентября, ночью будет от 10 до 15 градусов, а днем 18 – 23 градуса. В воскресенье ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем 21 – 26 градусов. Самая теплая ночь ожидается 19 сентября: 13 – 18 градусов. Днем воздух прогреется до 23 – 25 градусов, в некоторых районах Левобережья будет до 29 градусов.

Поскольку в регионе очень влажно, ожидается сильный туман, видимость опустится до 50 метров и менее. На дорогах следует быть аккуратнее.

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