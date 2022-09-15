Нападали на людей, общались с нацистом с Украины: в Саратове банда неонацистов предстанет перед судом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Банда неонацистов избивала людей в Саратове. Теперь молодые люди, придерживавшиеся ультраправых взглядов, предстанут перед судом. Всего задержаны семь жителей Саратова в возрасте от 16 до 22 лет. В папке прокурора полный набор «маленького любителя экстремизма»: возбуждение ненависти и вражды, хулиганство, угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, создание экстремистского сообщества, призывы к нехорошему в Сети. Дома у задержанных нашли холодное и огнестрельное оружие, а также запрещенную литературу и символику.

Как сообщает следственный комитет, первое преступление было совершено вечером 16 декабря 2020 года в Волжском районе города. Двое участников экстремистского сообщества напали на 24-летнего саратовца. В декабре 2020 года двое неонацистов аналогичным образом атаковали 31 и 19-летнего саратовцев. В марте 2021 года во Фрунзенском районе было совершено еще одно преступление. Вечером трое малолетних экстремистов напали на 20 и 18-летнего молодых людей.

Жертв злоумышленники выбирали «на глаз»: ими становится любой, кто, по мнению экстремистов, имел недостаточно славянскую внешность. Все преступления молодые люди планировали заранее, выполняя оговоренные роли. Двое из них переписывались с представителем проукраинского движения «М.К.У» («Маньяки: культ убийства» – организация, пропагандирующая массовую расправу над людьми. Прим. ред.)

27 мая 2021 года деятельность экстремистского сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Вину задержанные не признают, однако следственные органы утверждают, что собрали достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.