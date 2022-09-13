Девочки из Энгельса устроили ММА во дворе: прокуратура проводит проверку

ЧП в Энгельсе

Вчера вечером, 12 сентября, в сети появилось видео с дракой девочек-подростков, снятое в Энгельсе. Оно наделало много шума в регионе и сразу привлекло внимание правоохранителей.

Впервые кадры появились в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте. Довольно быстро выяснилось, что сняты они во дворе дома в районе бывшего Мясокомбината.

На видео мы можем наблюдать, как двое девочки подростка ожесточенно лупят друг друга руками и коленями. За противостоянием юных покровчанок наблюдает группа других подростков. Некоторые из присутствующих явно старше.

- В лицо бей!

- У нее ноги свободны, - подбадривают «болельщики» спортсменок и приправляют свою речь отборным матом. В конце одна из свидетельниц просит разнять

- Ни один человек не вышел и не остановил! Куда смотрят родители! Видео летает, рядом взрослые мужики поддерживают маленьких девочек. Беспредел! Девочки творят такой ужас! – негодует автор публикации в «Энгельс онлайн», которая в данный момент удалена.

О причинах драки точно неизвестно. Один из свидетелей в беседе с корреспондентом КП-Саратов рассказал, что драка произошла из-за слитых в сеть фотографий одной из участниц.

В произошедшем инциденте разбираются правоохранители. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка. Полиция также ищет участниц.

- В настоящее время сотрудниками полиции МУ МВД России «Энгельсское» проводится проверка, устанавливаются личности подростков и обстоятельства произошедшего, - пишет пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.