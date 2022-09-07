Дом со львом: библейское чудо в саратовской глубинке

Фото: Алексей Голицын

Саратовская область – штука удивительная. Никогда не знаешь, на что в ней наткнёшься. Вот так студенты СГУ-шного филфака и обнаружили уже в далёком 2009-м нечто совершенно иное.

На границе с Ульяновской областью, под Хвалынском, есть такая деревня – Поповка. Помимо завораживающей природы, отдалённости от проклятой цивилизации с её шумом-гамом-грязью-пылью, изумительного мёда, вкуснейших овощей и бешеного количества вездесущих в тех краях яблок, там есть Дом со львом. И что уж там, со львом: с орлом, быком, гусями, херувимом, Георгием Победоносцем и Святой Елизаветой.

Сегодня «Комсомолка» расскажет о «Музее монументальной народной живописи «Дом со львом».

«Они ответствуют: Орел, телец и лев»

Итак, вернёмся в 2009-й год. Тогда экспедиция студентов СГУ нашла в Поповке заброшенный деревянный дом. Снаружи он не сильно отличался от расположенных рядом, но вот внутри…

Фото: Алексей Голицын

Внутри оказались поражающие воображение росписи. Во-первых, стоит отметить, что сохранились они в великолепном состоянии. Краевед Максим Музалевский отметил, что, увы, неизвестный автор сия использовал самостоятельно изготовленные краски – именно поэтому его работа не выцвела и не осыпалась. А во-вторых, само исполнение росписей совсем не похоже на то, что мы привыкли видеть в русских храмах. Они, скорее, напоминают средневековые рисунки, причём европейские.

Фото: Алексей Голицын

Комнат в доме две (всего около 80 квадратных метров) – голубая и розовая. На одной из стен голубой комнаты красуется самый настоящий «чеширский» лев – широко улыбающееся животное отдыхает на берегу реки в сени замысловатых деревьев, вокруг него летают птицы, слева сверху прыгает заяц (сотрудники музея до сих спорят, заяц это или коза).

На другой стене голубой комнаты изображены кадки с деревьями и херувим. На потолке – орёл и человек, предположительно – ангел. Последний изображён там с простой и понятной целью – для убаюкивания и успокоения детей, его рука как бы «держит» крюк, на который когда-то вешали люльку.

Итак, чтобы получить полноценный тетраморф (четыре евангелиста: Матфей – ангел, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орёл), нам не хватает быка. Но и он там нашёлся! На одной стене со львом, возле входа, еле заметны очертания ещё одного животного. Как рассказал Максим Музалевский, один из жильцов дома зачем-то решил закрасить его, но волонтёры «расшифровали» рисунок при помощи инфракрасной фотосъемки. Сегодня гости Дома могут посмотреть, как примерно выглядит спрятанный под краской Лука.

А в соседней, розовой, комнате изображён человек, пасущий гусей. Спасшая Дом от раскатки на баню, выкупив его, специалист по народной росписи из Санкт-Петербурга Юлия Терехова пишет о нём следующее:

- Легенда связывает пастуха с первым хозяином дома, который, опять же, по преданию, был старообрядцем, а наш смотритель дядя Петя утверждает, что в образе пастуха и вовсе портретирован этот самый первый хозяин.

Конечно, не стоит принимать слова местных жителей за отражение действительности, однако о пастухе сложилось какое-то представление – большее, чем о других фигурах. И можно было бы пока его не трогать.

Фото: Алексей Голицын

Раньше и сейчас

В 90-е годы XIX столетия семья старообрядцев строит в Поповке дом. На сегодняшний день так и не удалось раздобыть никаких подробностей их жизни. Скорее всего, их «дворовая» фамилия – Ларягины, вот и всё, что мы знаем. Музалевский объясняет это тем, что в 30-е годы XX века хозяев дома раскулачили и сослали. Соседи старались не говорить об этом при детях, поэтому потомки тогдашних обитателей Поповки, увы, ничего рассказать нам не могут.

Кстати, сама Поповка получила своё название как раз благодаря старообрядцам-поповцам – они начали активно селиться в тех тогда совсем глухих краях при Екатерине II, которая начала возвращать их общины из эмиграции.

Росписи же появились в доме примерно в период с 1905-го по 1917-й годы. Сказать, что хозяева дома были тонкими эстетами, наверное, всё же нельзя – в росписи стен есть вполне приземлённый толк. Краска элементарно защищала стены от грязи, и убираться в доме с росписью было куда проще. Тем не менее, и вправду удивительно, что рисунки сохранились до наших дней в таком хорошем состоянии – почти все эти годы в Доме жили люди.

В 2011-м году, как мы писали выше, Дом выкупает Юлия Терехова. Летом проходит первый волонтёрский лагерь. Более 50 человек корчуют сорняки, выносят мусор, чинят крышу и ставят забор. Будущий музей ждёт реставрация.

В качестве музея Дом со львом открывается в 2013-м году. Благодаря краудфандингу, разнообразным грантам и даже поддержке проекта известного урбаниста-блогера Ильи Варламова «Внимание!», дом удалось спасти от разрушения, правильно отреставрировать и даже возвести рядом культурный центр «Новый дом».

Фото: Алексей Голицын

Двор со львом

Нельзя себе представить лучшего завершения лета. 31 августа, хвалынская природа, жара, голубое небо, а под ним, нет, не город золотой, но из той степи – под ним свежеиспечённый Двор со львом. Как не трудно догадаться, речь идёт о дворе Дома со львом. Пока наш читатель совсем не запутался, попросим прощения за сложные конструкции и перейдём к сути.

В тот день занимающиеся Домом волонтёры презентовали проект «Ковчег» (реализован при поддержке Фонда президентских грантов). Так, возле дома появились качели, пергола, столы для чаепития, мостки, палисадник, сцена и даже обзорная площадка.

- В ближайшее время к ним добавится скамья под клёном, - уточнил координатор проекта Максим Музалевский (руководитель проекта – Юлия Терехова, руководитель строительных работ – Александр Ермишин).

В тот день для гостей из Саратова провели экскурсии по Дому и Поповке. После этого на свежей сцене выступили причастные к проекту волонтёры, уроженец Хвалынска, историк и депутат областной думы Алексей Наумов, а также представили номера народные коллективы. На открытие Двора приехали журналисты, общественники и просто заинтересовавшиеся жители Саратова.

Ночь в музее

И самое интересное, что всё это дело доступно абсолютно каждому и совсем бесплатно! Договариваетесь со смотрителем, приезжаете в Поповку – и приходите. Вам всё покажут, расскажут, даже напоят чаем и дадут полистать книги в «Новом доме».

Также «Новый дом» можно арендовать под чаепитие для туристической группы от 10 человек. Предполагаемое пожертвование символическое – 500 рублей. Также пространство можно арендовать для проведения мастер-класса, ретрита, творческой практики или любого другого развивающего события.

Но самое удивительное – это возможность устроить в «Новом доме» ночёвку! То есть, любой саратовец или гость региона может собрать друзей, рвануть в Поповку и провести незабываемую ночь в отдалении от всех-всех триггеров современного мира, выпить чаю, почитать книжки, помечтать на широких полатях, когда в пяти метрах от тебя – самый странный и прекрасный музей Саратовской области. Музей, где тебе улыбается чудаковатый лев.

Предупредить смотрителя о посещении: +7 (937) 229-12-91

Согласовать чаепитие, арендовать «Новый дом», сделать пожертвование: +7 (926) 728-80-07.

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